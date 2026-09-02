Detienen a cinco extranjeros con armas y droga en Sinaloa

Las nueve personas detenidas, junto con las armas, municiones, equipo táctico y la presunta droga, fueron puestas a disposición del Ministerio Público

Un operativo de seguridad en la comunidad de Agua Verde, municipio de Rosario, Sinaloa, dejó nueve personas detenidas y el aseguramiento de fusiles, municiones, equipo táctico y presunta marihuana.

La intervención se realizó durante recorridos de reconocimiento y vigilancia en la zona sur del estado, cuando elementos de seguridad detectaron a varias personas armadas en un inmueble.

Entre los detenidos hay cinco extranjeros

En el lugar fueron detenidos siete hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Del total de personas aseguradas, cuatro son originarias de Colombia, una de Cuba y las cuatro restantes son mexicanas.

Hasta el momento, las autoridades no han relacionado oficialmente a los detenidos con alguna organización criminal. Las investigaciones deberán determinar qué actividad realizaban en el inmueble y el posible destino del armamento.

Aseguran nueve fusiles y más de 2 mil 600 cartuchos

Durante la revisión, las fuerzas de seguridad decomisaron nueve fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 × 39 milímetros, además de 54 cargadores y 2 mil 620 cartuchos útiles.

También fueron localizados nueve chalecos tácticos, 10 placas balísticas y aproximadamente cinco kilogramos de hierba con características similares a la marihuana.

El operativo fue realizado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, en coordinación con fuerzas federales, como parte del reforzamiento de la seguridad desplegado en el sur de la entidad.

FGR determinará su situación jurídica

Las nueve personas detenidas, junto con las armas, municiones, equipo táctico y la presunta droga, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

La autoridad federal continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del arsenal, esclarecer el uso del inmueble y definir la situación jurídica de cada uno de los involucrados.