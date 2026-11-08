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Detienen a cinco con 100 mil litros de insumos en Tabasco

Por: Fernanda Izaguirre

07 Noviembre 2026, 18:30

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Despliegues de la FGR en Tamaulipas y Tabasco permitieron el aseguramiento de hidrocarburos, maquinaria e inmuebles en dos estados.

Detienen a cinco con 100 mil litros de insumos en Tabasco

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó dos operativos estratégicos para combatir los delitos en materia de hidrocarburos en los estados de Tamaulipas y Tabasco. Como resultado de estas intervenciones, las autoridades federales detuvieron a cinco personas y aseguraron más de 100 mil litros de combustible, además de diversos vehículos e inmuebles.

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La primera acción tuvo lugar en la localidad de El Capote, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Durante las labores de investigación desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC, los agentes capturaron en flagrancia a Yolanda "N", Guadalupe "N", Juan "N" y Julio "N". En el sitio se incautaron aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo, así como tractocamiones, plataformas e isotanques utilizados para el traslado del material.

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Decomiso de gas LP y aseguramiento de inmueble en Tabasco

En un segundo despliegue operativo realizado en Tenosique, Tabasco, elementos de la FGR y la SSPC, en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de Seguridad Física de PEMEX, cumplimentaron una orden de cateo en un predio vinculado a la extracción e intermediación ilícita de combustible.

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Durante el registro del inmueble se logró la detención en flagrancia de Sami "N", al tiempo que se aseguraron 4 mil 350 litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, garrafas, vehículos y una lancha. Tanto los detenidos como los bienes decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en las delegaciones de Tamaulipas y Tabasco para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

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