Detienen a cinco con 100 mil litros de insumos en Tabasco

Despliegues de la FGR en Tamaulipas y Tabasco permitieron el aseguramiento de hidrocarburos, maquinaria e inmuebles en dos estados.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó dos operativos estratégicos para combatir los delitos en materia de hidrocarburos en los estados de Tamaulipas y Tabasco. Como resultado de estas intervenciones, las autoridades federales detuvieron a cinco personas y aseguraron más de 100 mil litros de combustible, además de diversos vehículos e inmuebles.

La primera acción tuvo lugar en la localidad de El Capote, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Durante las labores de investigación desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC, los agentes capturaron en flagrancia a Yolanda "N", Guadalupe "N", Juan "N" y Julio "N". En el sitio se incautaron aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo, así como tractocamiones, plataformas e isotanques utilizados para el traslado del material.

Decomiso de gas LP y aseguramiento de inmueble en Tabasco

En un segundo despliegue operativo realizado en Tenosique, Tabasco, elementos de la FGR y la SSPC, en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de Seguridad Física de PEMEX, cumplimentaron una orden de cateo en un predio vinculado a la extracción e intermediación ilícita de combustible.

Durante el registro del inmueble se logró la detención en flagrancia de Sami "N", al tiempo que se aseguraron 4 mil 350 litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, garrafas, vehículos y una lancha. Tanto los detenidos como los bienes decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en las delegaciones de Tamaulipas y Tabasco para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.