El conductor de una unidad de transporte público presuntamente involucrada en el atropellamiento que provocó la muerte de una mujer en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso.

El arresto se realizó luego de que policías de Tránsito y personal ministerial identificaran al vehículo y a su operador mediante entrevistas con vecinos y el análisis de grabaciones de cámaras del C5 y de sistemas de videovigilancia privados.

#Importante | Policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX detuvieron al probable responsable del atropellamiento de una mujer ocurrido el 13 de noviembre en la alcaldía @cuajimalpa_gob. En tanto, personal de la @FiscaliaCDMX obtuvo una orden de aprehensión por homicidio doloso en su contra. Desde el primer momento, policias capitalinos y personal de la Fiscalía CDMX realizaron entrevistas con vecinos y analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 y de circuito cerrado, lo que permitió identificar a la unidad de transporte público involucrada y a su conductor. El detenido y el camión fueron ubicados en @AlcaldiaMHmx y puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso por delitos contra la salud y posteriormente la orden de aprehensión correspondiente. Agradezco a las autoridades ministeriales y a las y los ciudadanos por su colaboración para no dejar este caso impune. Asimismo, reiteramos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la víctima. Seguiremos atentos para brindar apoyo y dar seguimiento al caso. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2026

De acuerdo con las autoridades, el detenido, identificado como Israel "N", y el camión fueron localizados en la alcaldía Miguel Hidalgo y puestos a disposición del Ministerio Público.

Identificaron al conductor con cámaras de vigilancia

El atropellamiento ocurrió el 13 de noviembre en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. La víctima fue identificada como Cristina Joselyn Rocha, de 36 años, quien tenía seis meses de embarazo al momento de los hechos.

Desde que ocurrió el accidente, elementos de la SSC y personal de la Fiscalía CDMX realizaron diversas diligencias para localizar al responsable. Entre las acciones estuvieron las entrevistas con habitantes de la zona y la revisión de imágenes captadas por cámaras públicas y privadas.

Estas labores permitieron identificar la unidad de transporte público involucrada y a su conductor, quien posteriormente fue ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fiscalía obtuvo orden de aprehensión por homicidio doloso

Antes de obtener el mandamiento judicial por la muerte de la mujer, el conductor fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. Posteriormente, la Fiscalía capitalina consiguió la orden de aprehensión por homicidio doloso, que fue cumplimentada este 21 de noviembre.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la colaboración de las autoridades ministeriales y de la ciudadanía para avanzar en el caso. También expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que se mantendrá el seguimiento para brindarles apoyo.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales del detenido.