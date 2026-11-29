Autoridades federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, durante operativos realizados en Querétaro y Baja California.

Entre los detenidos se encuentra Sylvia “N”, alias “Chefona”, identificada como presunta operadora de esta organización delictiva y quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Querétaro y Baja California a cuatro integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas. Entre los detenidos se encuentra Sylvia “N”, alias “Chefona”, identificada como operadora de esta organización delictiva, quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. Las investigaciones permitieron identificar que esta organización captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos, mediante el uso de documentos falsificados. En Tijuana fueron detenidos tres de sus principales colaboradores, uno de ellos de nacionalidad china, y se aseguró dinero en efectivo, equipos de comunicación y pasaportes brasileños. Agradecemos a las autoridades de @BCGobierno y @gobqro por su colaboración. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 28, 2026

De acuerdo con las investigaciones, el grupo criminal captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos mediante el uso de documentos falsificados. Las indagatorias permitieron identificar la estructura y las operaciones de esta red de tráfico de personas.

Detienen a colaboradores de la organización en Tijuana

En Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres de los principales colaboradores de la organización, uno de ellos de nacionalidad china. Durante el operativo también se aseguraron dinero en efectivo, equipos de comunicación y pasaportes brasileños.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de trabajos de inteligencia e investigación. Las autoridades federales reconocieron la colaboración de los gobiernos de Baja California y Querétaro.