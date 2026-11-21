Dos hombres identificados como objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante operativos realizados en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón.

Los detenidos fueron identificados como David “N”, alias “Carlitos”, señalado por su probable relación con al menos cuatro homicidios en Tláhuac, e Iván “N”, conocido como “El Búho”, presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en el poniente de la capital.

#Importante | Derivado del reforzamiento de seguridad en las zonas Oriente y Poniente de la #Ciudad, policías de la @SSC_CDMX detuvieron a dos objetivos prioritarios generadores de violencia: uno en la alcaldía @TlahuacRenace y otro en @AlcaldiaAO. En la colonia Barrio de Santa Cruz, fue detenido David “N”, alias "Carlitos" a quien se le relaciona con al menos cuatro eventos de homicidio ocurridos en #Tláhuac. Por otro lado, en la colonia Pueblo de Santa Fe, #ÁlvaroObregon se detuvo a Iván “N”, alias "El Búho”, presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en el poniente de la capital. #LaPolicíaDeLaCiudadDeMéxico mantiene el combate a los delitos de alto impacto y trabaja para detener a quienes generan violencia, desarticular células delictivas y fortalecer la seguridad en las 16 alcaldías de la capital. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 20, 2026

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre ambas capturas y explicó que fueron resultado del reforzamiento de la vigilancia en las zonas oriente y poniente de la ciudad.

Así detuvieron a 'Carlitos' en Tláhuac

La captura de David “N”, de 20 años, ocurrió en la colonia Barrio de Santa Cruz, en la alcaldía Tláhuac, cuando policías realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Aztlán.

De acuerdo con los reportes, los uniformados observaron al joven mientras manipulaba varias bolsas de plástico, aparentemente utilizadas para la distribución de drogas. Al percatarse de la presencia policial, el hombre subió a una motocicleta azul e intentó escapar.

Los agentes lo persiguieron y lograron detenerlo metros adelante. Durante una revisión preventiva le encontraron un arma de fuego con cinco cartuchos útiles y 300 bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana. También fueron aseguradas la motocicleta y las posibles sustancias ilícitas.

Las autoridades relacionan a “Carlitos” con al menos cuatro agresiones armadas registradas en Tláhuac durante 2016, 2024, 2025 y 2026, en las que varias personas perdieron la vida. Sin embargo, no se ha precisado públicamente cuál habría sido su participación en cada uno de esos hechos.

'El Búho' fue capturado en Álvaro Obregón

En una segunda acción policial, elementos de la SSC detuvieron a Iván “N”, alias “El Búho”, en la colonia Pueblo de Santa Fe, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón.

El hombre es señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la comercialización y distribución de narcóticos en diferentes zonas del poniente de la Ciudad de México.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que las detenciones forman parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto, ubicar a presuntos generadores de violencia y desarticular células delictivas.

La dependencia indicó que mantendrá los operativos de seguridad en las 16 alcaldías de la capital, con especial atención en las zonas donde se busca reducir la incidencia delictiva.