El detenido es probable responsable del homicidio calificado de Remigio "N", líder amuzgo, ocurrido el 1 de enero de 2023

Autoridades federales y estatales detuvieron a Heriberto "N", alias "Beto Zacualpan" en Guerrero, identificado como presunto integrante del grupo delictivo “Los Rusos” y señalado como generador de violencia en la región de la Costa Chica.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad dio a conocer este jueves la captura del presunto delincuente, la cual se registró en el municipio de Ometepec.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se detuvo a Heriberto "N" (a) “Beto Zacualpan” por el homicidio de un líder amuzgo en Guerrero. https://t.co/SZe7pGNXRf https://t.co/35OqEg7AyN — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026 De acuerdo con información de las autoridades, el detenido es probable responsable del homicidio calificado de Remigio "N", líder amuzgo, ocurrido el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan. Capturan a presunto integrante de 'Los Rusos' y le aseguran armas en Ometepec La captura se realizó el 18 de noviembre tras efectuar una orden de aprehensión, en un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Durante la intervención también se aseguraron armas, municiones y droga. Heriberto "N" y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de un juez de control en Guerrero, quien continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.