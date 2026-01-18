Detienen a Alejandro 'N' en Pachuca fugitivo más buscado del FBI

El detenido tenía una orden de arresto con fines de extradición por lo que su situación jurídica será definida conforme a los tratados internacionales actuales

Autoridades mexicanas lograron la detención de Alejandro ‘N’ durante un operativo coordinado realizado en Pachuca, Hidalgo, como resultado de labores de inteligencia y cooperación internacional. El despliegue se llevó a cabo tras un intercambio de información entre instancias federales mexicanas y autoridades de seguridad de EUA.

En la acción participaron de manera conjunta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitió ubicar y asegurar al objetivo sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

El detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición, por lo que su situación jurídica será definida conforme a los tratados internacionales vigentes entre México y EUA.

¿Quién es Alejandro ‘N’ y por qué era buscado a nivel internacional?

Alejandro ‘N’ es identificado por autoridades estadounidenses como un presunto responsable de asesinato en primer grado, además de enfrentar cargos por secuestro, robo con arma de fuego y hurto de vehículo. Los delitos que se le imputan habrían ocurrido en el estado de Carolina del Norte.

De acuerdo con la información disponible en registros oficiales, el caso por el que es requerido se remonta a 2016, cuando una mujer accedió a reunirse con él para resolver una deuda de mil dólares, pero más tarde fue localizada sin vida. Desde entonces, Alejandro ‘N’ fue considerado prófugo de la justicia y se mantuvo fuera del radar de las autoridades durante varios años.

Su relevancia criminal llevó a que fuera incluido en una lista de fugitivos prioritarios, lo que activó mecanismos de búsqueda internacional. Incluso, se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que permitiera su localización y captura.

Cooperación entre México y EUA permitió la captura

La detención fue posible gracias a la coordinación binacional y al seguimiento de líneas de investigación que ubicaban al sospechoso en territorio mexicano. Las autoridades realizaron labores de vigilancia discreta hasta confirmar su identidad y proceder a su aseguramiento.

Tras su captura, Alejandro ‘N’ fue puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir los tiempos y procedimientos del proceso de extradición solicitado por el gobierno de EUA.

SSPC destaca impacto contra el crimen trasnacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que esta detención representa un avance relevante en el combate al crimen trasnacional y refuerza los esquemas de colaboración internacional en materia de seguridad y justicia.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para localizar a personas consideradas de alta prioridad, así como para cumplir con compromisos internacionales en la persecución de delitos graves.