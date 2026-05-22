Detienen a alcaldesa de Jiquipilas y a funcionarios en Chiapas

La denuncia fue presentada formalmente ante autoridades ministeriales, lo que derivó en la integración de una carpeta de investigación

La ofensiva contra presuntos actos de corrupción y extorsión en gobiernos municipales de Chiapas escaló este jueves con la detención de la alcaldesa de Jiquipilas, así como de seis integrantes del Ayuntamiento de Ocozocoautla, todos investigados por el delito de extorsión agravada.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la captura de la presidenta municipal de Jiquipilas, Blanca Janette Chíu López, luego de que previamente el Congreso estatal aprobara su desafuero durante una sesión extraordinaria.

Acusan a alcaldesa de exigir un millón de pesos

De acuerdo con las investigaciones, la alcaldesa habría solicitado presuntamente un millón de pesos a la empresa AVIMARCA S.A. de C.V. para permitirle operar e instalarse dentro del municipio.

La denuncia fue presentada formalmente ante autoridades ministeriales, lo que derivó en la integración de una carpeta de investigación y posteriormente en la orden de aprehensión autorizada por un juez de control de la región Cintalapa–Jiquipilas–Ocozocoautla.

Tras la separación del cargo de Chíu López, el Congreso local designó como alcaldesa sustituta a Benemérita Vela Avendaño, quien fungía como primera regidora propietaria del Ayuntamiento.

También detuvieron a seis funcionarios de Ocozocoautla

En un caso paralelo, autoridades estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra seis integrantes del Ayuntamiento de Ocozocoautla, entre ellos la síndica municipal, dos regidoras y tres regidores.

Según reportes oficiales, las investigaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por la propia alcaldesa del municipio, quien acusó a integrantes del cabildo de presuntamente exigir dinero para aprobar proyectos de obra pública.

La Fiscalía estatal sostiene que los funcionarios solicitaban diversas cantidades económicas relacionadas con autorizaciones municipales y votaciones internas dentro del ayuntamiento.

Tras las detenciones, el Congreso de Chiapas también procedió al nombramiento de suplentes para evitar afectaciones administrativas y mantener la operación del gobierno municipal.

Chiapas mantiene ofensiva contra corrupción municipal

Las detenciones ocurren en medio de una creciente presión política y judicial sobre gobiernos municipales de Chiapas por presuntos casos de corrupción, abuso de autoridad y extorsión.

Fuentes estatales señalaron que la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas más investigaciones contra servidores públicos de distintos municipios chiapanecos.

En semanas recientes, autoridades estatales han realizado operativos y acciones judiciales en municipios como Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, mientras que este mismo jueves también se reportó la detención de policías y funcionarios relacionados con un presunto caso de tortura en Tuxtla Gutiérrez.

El caso ha generado impacto político en Chiapas debido a que involucra a autoridades municipales en funciones y se suma a la estrategia estatal para combatir posibles redes de corrupción dentro de administraciones locales.