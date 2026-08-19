Detienen a alcalde de Tianguismanalco, Puebla

Juan Pérez, alcalde de Tianguismanalco, fue detenido en Atlixco por una orden de aprehensión; la Fiscalía aún no informa el delito

El presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla, Juan Pérez, conocido como “El Mantecas”, fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La captura ocurrió en la Casa Carmen Serdán de Atlixco, ubicada en la colonia Buena Vista, donde el alcalde se encontraba al momento de la intervención, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Detenciones.

Fiscalía no informa qué delito se le imputa

Hasta el momento, la FGE de Puebla no ha emitido información oficial sobre los motivos de la detención ni ha precisado cuál es el delito por el que fue requerido el presidente municipal.

De manera preliminar se señala que la orden habría sido girada por un juez local, aunque tampoco se han dado a conocer detalles sobre la causa penal que derivó en la captura.

Debido a la falta de información oficial, todavía no se establece si la investigación está relacionada con el ejercicio de sus funciones como alcalde o con algún otro hecho.

Al momento del operativo, Juan Pérez se encontraba acompañado por sus hijos. De acuerdo con los reportes disponibles, los menores permanecieron bajo resguardo del personal de la Casa Carmen Serdán mientras familiares acudían por ellos.

Alcalde podría ser trasladado a Puebla

El caso permanece bajo reserva de las autoridades ministeriales. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles de la carpeta de investigación, los delitos atribuidos al edil y su situación jurídica ante la autoridad judicial.

También ha trascendido que el presidente municipal podría ser trasladado a la capital poblana para continuar con el procedimiento correspondiente.

San Juan Tianguismanalco se localiza en la región de Atlixco, Puebla. La cabecera municipal se encuentra aproximadamente a una decena de kilómetros de la ciudad de Atlixco.