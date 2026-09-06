Detienen a alcalde de Tepeyahualco por abuso de autoridad

El presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, edil de Movimiento Ciudadano, fue aprehendido en San Juan Xiutetelco por abuso de autoridad

El presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, fue detenido este viernes por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

El alcalde emanado de Movimiento Ciudadano fue localizado por elementos ministeriales en la colonia Centro de San Juan Xiutetelco, donde se concretó su arresto.

Posteriormente, Godos Luna fue trasladado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

El abuso de autoridad contempla, entre otras conductas, que un servidor público exceda las facultades que le corresponden o utilice su cargo para realizar actos contrarios a sus obligaciones.

El cohecho está relacionado con la solicitud o recepción de beneficios indebidos a cambio de acciones u omisiones vinculadas con el ejercicio del puesto.

Una administración rodeada de señalamientos

Godos Luna llegó a la presidencia municipal de Tepeyahualco en 2021 como candidato de Movimiento Ciudadano, en una elección marcada por incidentes y controversias.

Durante aquella jornada electoral, el entonces alcalde Eyerim Espinosa Luna buscaba la reelección y mantenía una ventaja inicial de 35 votos.

Sin embargo, durante la madrugada posterior a los comicios, un grupo de personas armadas rodeó las instalaciones del Consejo Municipal Electoral.

Al día siguiente, el resultado terminó favoreciendo a Godos Luna, quien asumió el gobierno municipal.

Tepeyahualco enfrenta problemas de robo a transportistas

El municipio se encuentra en una zona estratégica para el traslado de mercancías entre el centro de México y el Golfo, por lo que registra constantes reportes relacionados con el robo al transporte de carga.

Aunque Puebla registró una reducción de 33 por ciento en este delito durante el primer semestre de 2026, la entidad permaneció en el segundo lugar nacional, de acuerdo con el reporte de Overhaul.

La administración de Godos Luna también enfrentó otros señalamientos públicos.

En julio, su grupo político organizó una rifa de un tráiler cuyo valor anunciado era de un millón de pesos, pero el sorteo no se realizó debido a que no se vendieron suficientes boletos.

Además, en agosto comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que relacionaban al alcalde con una presunta venta de vehículos con reporte de robo, aunque esos señalamientos forman parte de acusaciones difundidas públicamente y no de la orden de aprehensión informada este viernes.