Detienen a alcalde de Kinchil, Yucatán, durante operativo federal

La movilización generó incertidumbre entre los habitantes debido a que inicialmente no se informó quién había sido asegurado ni la causa del operativo

Irvin de la Cruz Pisté Canul, alcalde de Kinchil, Yucatán, fue detenido por autoridades federales durante un operativo desplegado en el Palacio Municipal y trasladado a Mérida para comparecer ante una instancia judicial.

El procedimiento se realizó este lunes 10 de agosto alrededor del mediodía en el centro de la localidad, donde habitantes y trabajadores observaron la presencia de agentes y vehículos sin identificación visible en los alrededores del Ayuntamiento.

La detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones, que identificó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal como la autoridad responsable del aseguramiento.

La ficha ubicó el procedimiento sobre la calle 21, entre las calles 18 y 20, frente al parque principal y cerca de la iglesia del municipio. También estableció que el alcalde sería trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Mérida.

Operativo federal se realizó en el Palacio Municipal

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, una unidad ingresó hasta la zona del Palacio Municipal y posteriormente salió escoltada por elementos federales.

La movilización generó incertidumbre entre los habitantes debido a que inicialmente no se informó quién había sido asegurado ni la causa del operativo.

Horas más tarde se confirmó que la persona trasladada era Pisté Canul, quien gobierna Kinchil por segunda ocasión y actualmente encabeza la administración municipal correspondiente al periodo 2024-2027 bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente el expediente, la conducta investigada o el requerimiento judicial que dio origen a la detención.

Entre las versiones preliminares se menciona un posible procedimiento relacionado con obligaciones económicas derivadas de un conflicto laboral del Ayuntamiento. Otra versión señala que el requerimiento estaría vinculado con una investigación sobre un programa de construcción de techos para viviendas ejecutado durante una administración anterior.

Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada oficialmente, por lo que el motivo preciso del procedimiento permanece pendiente de aclaración por parte de la autoridad correspondiente.

Alcalde quedó libre después de comparecer

Durante las primeras horas posteriores al operativo circularon versiones sobre una posible audiencia cautelar y una solicitud de prisión preventiva. Sin embargo, el propio alcalde informó más tarde que había concluido su comparecencia y regresado al Palacio Municipal para continuar con sus actividades.

Pisté Canul explicó que fue notificado prácticamente de último momento sobre el requerimiento de una autoridad dentro de un procedimiento legal en curso. Aseguró que atendió la diligencia y manifestó su disposición para acudir nuevamente si vuelve a ser citado.

“Siempre he sido y seguiré siendo respetuoso de las instituciones y de los procedimientos establecidos por la ley. Las veces que sea citado a comparecer ante cualquier autoridad o exista algún requerimiento que deba atender, me presentaré y daré la cara, porque no tengo nada que esconder”, señaló.

Su regreso a las instalaciones municipales indica que no permaneció recluido después de la comparecencia. No obstante, tampoco se ha precisado si quedó sujeto a alguna medida, condición judicial o nueva fecha para continuar con el procedimiento.