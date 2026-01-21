Detienen a 9 y destruyen campamentos clandestinos en Michoacán

El operativo se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Las autoridades mexicanas informaron este martes de la detención de nueve personas y la inhabilitación de tres campamentos clandestinos presuntamente utilizados por el crimen organizado, en el estado occidental de Michoacán.

La acción fue liderada por agentes de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, en conjunto con la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el gobierno local, apuntaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Como resultado, los agentes detuvieron a nueve personas e inhabilitaron tres campamentos clandestinos en el estado.

Además, aseguraron ocho armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo improvisado y siete vehículos, indicaron.

El operativo se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del alcalde del municipio michoacano de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, un crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.

Las autoridades agregaron que se han llevado a cabo "reconocimientos a pie para brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos aguacateros e industrias cítricas".

Lo anterior, en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Cotija, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, San Lorenzo, Queréndaro, Salvador Escalante, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zacapu.

Asimismo, informaron que del 10 de noviembre de 2025 al 19 de enero pasado, se han detenido a 426 personas y se han confiscado 85 kilos de marihuana, 773 kilos de metanfetamina, 28.800 litros y 15.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 26 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas.

Sumado a ello, en el mismo periodo, se han asegurado 238 armas de fuego, 16.716 cartuchos, 835 cargadores, 346 vehículos, 200 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

El objetivo del Plan Michoacán es reducir los altos índices de violencia, delincuencia e inseguridad en ese estado del oeste país.

Según mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.