Detienen a 6 y decomisan más de 200 kilos de fentanilo en Colima

Un operativo del Gabinete de Seguridad federal permitió la detención de seis personas en el estado de Colima, entre ellas un presunto líder de una facción delictiva dedicada al tráfico de drogas. Durante las acciones, autoridades mexicanas aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, una cantidad que equivale a aproximadamente 14 millones de dosis que no llegarán a las calles.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de redes sociales que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Villa de Álvarez, como parte de las acciones coordinadas entre distintas corporaciones federales para combatir el tráfico de estupefacientes.

Detienen a presunto líder criminal durante operativo

Entre los detenidos se encuentra Yair 'N', identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva dedicada a la venta y distribución de fentanilo y metanfetamina en la región.

"Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles".

Además del aseguramiento de droga, las autoridades reportaron la detención de otras cinco personas que presuntamente colaboraban con esta organización.

Aseguran laboratorio y bodega para narcóticos

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante el operativo también se localizaron dos inmuebles que eran utilizados por el grupo criminal.

De acuerdo con la dependencia, uno de los domicilios funcionaba como laboratorio clandestino, mientras que el otro era utilizado como bodega para el almacenamiento de narcóticos.

Las autoridades federales señalaron que estos espacios formaban parte de la infraestructura utilizada por la organización para la producción y resguardo de drogas sintéticas destinadas a su distribución.

Más de 12,000 detenidos en estrategia contra el narcotráfico

De acuerdo con el más reciente reporte del Gobierno de México, desde febrero de 2025 y hasta el 8 de marzo de 2026 se han detenido 12,318 personas vinculadas con delitos relacionados con el narcotráfico.

En ese mismo periodo, las autoridades han asegurado 128.8 toneladas de droga, entre ellas 604.85 kilogramos de fentanilo, como parte de la estrategia denominada 'Operación Frontera Norte'.

Dicho operativo fue acordado con el presidente de EUA, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer el combate al tráfico de drogas y evitar la imposición de aranceles comerciales a México.