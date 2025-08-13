Detienen a 56 policías de Chiapas por vínculos con red criminal

Además de los policías, se reporta extraoficialmente la detención de cuatro civiles, un rancho, cuatro viviendas, nueve vehículos y un jaguar asegurados

Al menos 56 policías municipales fueron detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, luego de tres días de intensos operativos en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, en el estado de Chiapas, sureste de México, informaron este lunes fuentes de seguridad.

La acción forma parte de un despliegue encabezado por fuerzas federales y estatales en busca del capo Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El señor de los caballos, quien es vinculado a un grupo criminal y ha ordenado actos delictivos, entre ellos, enfrentamientos con fuerzas federales y estatales en la zona fronteriza con Guatemala.

Además de los policías, se reporta de manera extraoficial la detención de cuatro civiles, también fue asegurado un rancho, cuatro viviendas, nueve vehículos, diez caballos y un jaguar, según fuentes cercanas al operativo.

Las identidades de los civiles no han sido reveladas por razones legales y las autoridades aún no confirman oficialmente los cargos que se les imputarán.

En el despliegue operativo intervinieron fuerzas federales, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Para reforzar las labores terrestres, las autoridades utilizaron un helicóptero Black Hawk que sobrevoló caminos de terracería en diversos ejidos, mientras en tierra avanzaban unidades tácticas y tanquetas blindadas. De igual forma, establecieron retenes estratégicos en las entradas y salidas de ambos municipios.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el operativo logró la detención de Valdovinos Mendoza.

El operativo conmocionó a los habitantes de la región, quienes durante tres días observaron el inusual movimiento de fuerzas armadas, retenes, sobrevuelos y cateos en zonas habitualmente tranquilas.

Este operativo se da en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales en Chiapas, particularmente en zonas estratégicas para el tráfico transfronterizo.

A finales de enero pasado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó que fuerzas de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo en el estado de Chiapas, sureste de México, que terminó con la detención de 65 policías, dos funcionarios públicos y 11 personas más, vinculadas a una red de extorsión en el estado de Chiapas, en la frontera sur de México.