Detienen a 54 personas, incautan armas y drogas en Colima

La Secretaría de Marina (Semar) anunció este martes la detención de 54 individuos "infractores de la ley" en el estado de Colima a los que les incautaron armamento, municiones, droga, vehículos e inmuebles.

En un comunicado, la Semar precisó que los más de cincuenta detenidos, ya en disposición de las autoridades, fueron sorprendidos en distintos municipios de Colima durante los recorridos de vigilancia implementados como parte de la Estrategia de Seguridad 'Pez Vela 2025', que busca reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana en el estado.

En el operativo se incautaron, entre otros, armas cortas, blancas y artesanales, un cargador y cartuchos, así como dosis de distintos tipos de droga, inmuebles y vehículos.

El operativo fue posible gracias a la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo, uno de los municipios en los que se llevaron a cabo las detenciones.