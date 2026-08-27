Detienen a 4 jóvenes por extorsionar a vendedores de tortas

Cuatro jóvenes fueron detenidos en Venustiano Carranza tras presuntamente amenazar y extorsionar a comerciantes de un puesto de tortas

Cuatro jóvenes fueron detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, señalados por presuntamente extorsionar y amenazar a los propietarios de un puesto de tortas en la colonia Simón Bolívar.

Los comerciantes solicitaron apoyo a policías que realizaban labores de vigilancia en la zona, luego de que un hombre y una mujer denunciaran que los jóvenes los habían amenazado con causarles daño a ellos o a su negocio si no entregaban dinero en efectivo.

Agresores habrían amenazado con dispararles

Ante las amenazas, los vendedores entregaron parte del dinero solicitado. Sin embargo, los presuntos agresores se habrían molestado por la cantidad recibida y posteriormente los amagaron con dispararles.

La agresión no llegó a concretarse debido a que una patrulla pasó por el lugar, situación que provocó que los jóvenes huyeran del sitio.

Policías recuperan dinero y aseguran un cuchillo

Con las características proporcionadas por las víctimas, los elementos policiales ubicaron a los cuatro jóvenes calles más adelante y procedieron a detenerlos.

Durante una revisión preventiva, los agentes localizaron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo, además del dinero que presuntamente habían obtenido de los vendedores.

Los detenidos tienen 12, 19, 20 y 24 años. El adolescente de 12 años fue asegurado junto con los otros tres jóvenes.

Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica y dará inicio a la carpeta de investigación por los hechos denunciados.