Detienen a 38 integrantes de la 'Luz del Mundo' en Michoacán

Los detenidos fueron sorprendidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las Fuerzas Armadas de México

Un total de 38 hombres que se identificaron como presuntos miembros de la polémica congregación religiosa La Luz del Mundo fueron detenidos en un campo clandestino de adiestramiento en tácticas paramilitares, en Michoacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (SSP), informó que los 38 hombres fueron arrestados la tarde del martes en un área de invernaderos, en el municipio de Vista Hermosa, colindante con el estado de Jalisco.

Agentes de la SSP sorprendieron a los detenidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las Fuerzas Armadas de México, con una pistola calibre nueve milímetros, así como 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una "caja de simulación de bomba casera".

Uno de los detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que el resto afirmaron ser originarios de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Los 38 hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Morelia, donde se investiga el por qué cuenta la congregación religiosa con este campo de adiestramiento.

De acuerdo con sus primeras declaraciones, los detenidos presumiblemente fueron reclutados para formar parte de lo que denominaron una "guardia secreta" de La Luz del Mundo, supuestamente encargada de dar seguridad a templos y líderes religiosos.

La FGR también investiga si existe relación de los detenidos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas de México que tiene su centro de operaciones en los límites de Jalisco y Michoacán, la cual se ha destacado por contar con campos de adiestramiento de sicarios en la región.