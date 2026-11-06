Detienen a 32 personas durante operativos en el Estado de México

Autoridades realizaron 38 operaciones simultáneas para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas.

Autoridades detuvieron a 32 personas, entre ellas dos policías municipales y presuntos líderes de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la extorsión, durante 38 operativos en el Estado de México, informaron este jueves fuentes federales.

Entre los detenidos figura Luis Humberto Nava Flores, alias 'El Gigan', identificado como líder de la organización 'Empresa Los Gigan', presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las fuentes, esta organización operaba en la zona oriente de ambas entidades y estaría relacionada con extorsiones, venta de drogas, tráfico de armas, despojo de inmuebles y homicidios.

En los 21 operativos realizados contra esta estructura fueron detenidas 16 personas, incluidos dos integrantes de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y con el apoyo de la gobernadora @delfinagomeza, se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas. Participaron @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex, con apoyo de @Pemex y autoridades municipales. Entre los detenidos se encuentran “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl. La operación contra la organización “Los Gigan”, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En estas acciones se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP. Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026 En otra operación, efectuada en Ecatepec, las autoridades arrestaron a cuatro presuntos integrantes de 'Los Manzanos', entre ellos su supuesto líder, Miguel Juárez Pérez, alias 'Miky Juárez', señalado por dirigir actividades de extorsión y narcotráfico bajo la fachada de un sindicato o grupo de choque. Las fuerzas de seguridad también realizaron quince cateos en los municipios de Chimalhuacán y Ecatepec contra una presunta red dedicada a la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de gas licuado de petróleo (LP). En estas acciones fueron detenidas doce personas, entre ellas Luis Gabriel Guzmán Manzano, alias 'El Pollo', identificado como responsable de coordinar las operaciones ilícitas. En conjunto, las autoridades reportaron el decomiso de 178,780 litros de hidrocarburo, 52 vehículos, 22 pipas, 111 teléfonos celulares, 20 armas de fuego, cartuchos y drogas. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.