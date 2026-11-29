La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó la detención de 17 personas en ocho cateos realizados en el municipio de Guadalupe Victoria.

Un total de 17 personas fueron detenidas, entre ellas un objetivo prioritario identificado como Juan Luis N., alias "El Negro", tras la ejecución de ocho cateos simultáneos en el municipio de Guadalupe Victoria, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Las intervenciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Puebla, como resultado de labores de inteligencia y de la verificación de denuncias anónimas.

Captura de objetivo prioritario y puesta a disposición

De acuerdo con el reporte oficial, entre los probables responsables asegurados se encuentra Juan Luis N., alias "El Negro", señalado como objetivo prioritario y presunto líder del grupo delictivo "Los Negros y Los Sinaloas".

Tras concluir los operativos, tanto los inmuebles intervenidos como las personas involucradas quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para continuar con el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Coordinación contra delitos contra la salud

La dependencia estatal subrayó que el Gobierno de Puebla mantiene el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno con el propósito de combatir los delitos contra la salud en la entidad.