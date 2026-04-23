Detienen a 14 por red de huachicol; operaban con gaseras y buques

Durante los despliegues, las autoridades ejecutaron 20 órdenes de cateo, 10 en cada entidad, en inmuebles utilizados para el almacenamiento

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El Gobierno de México desmanteló una de las mayores redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, tras un operativo coordinado que dejó 14 personas detenidas en acciones realizadas en el Estado de México e Hidalgo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la operación fue resultado de más de siete meses de investigación y contó con la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional.

El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre los resultados de las acciones coordinadas para desarticular redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos. Entre ellas destaca la detención de Mauricio "N", operador logístico y financiero de una estructura criminal… pic.twitter.com/07hy53POd8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

Operativo simultáneo en dos estados

Durante los despliegues, las autoridades ejecutaron 20 órdenes de cateo, 10 en cada entidad, en inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible ilícito.

Asimismo, las autoridades informaron que la red delictiva operaba con la capacidad de sustraer hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo cada semana en los estados de Hidalgo y Estado de México, en la zona centro del país.

Como parte de las acciones, elementos de seguridad aseguraron 150 mil litros de gas LP, así como 61 autotanques, medio millón de pesos en efectivo (aproximadamente 28 mil 800 dólares), además de armamento y equipo tecnológico.

De acuerdo con el reporte oficial, la organización no solo se dedicaba a la extracción ilegal de combustible, sino que también contaba con una estructura para su traslado, almacenamiento y comercialización en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, mediante el uso de empresas fachada.

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De acuerdo con las investigaciones, la organización funcionaba bajo un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal, principalmente mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, hasta la venta del combustible en el mercado formal.

Para ello, utilizaban al menos diez empresas gaseras, prestanombres y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos, además de emplear pipas e incluso buques para el traslado del hidrocarburo.

Detienen a líder y operadores clave

Entre los detenidos destaca Mauricio “N”, alias “El Burras”, identificado como líder del grupo criminal y responsable de coordinar la logística de las operaciones.

También fueron capturados operadores financieros y logísticos, así como administradores de empresas fachada y encargados de la extracción y distribución del combustible robado.

Entre ellos:

Mauricio "N", alias "Pepón": operador logístico y financiero.

Jorge "N": dueño y administrador de gaseras utilizadas para lavado de dinero.

Joaquín Arturo "N", alias "Coquis": mando logístico y operador financiero.

Julio César "N": encargado de enviar pipas a puntos de sustracción.

Julio César "N", alias "Pingüino": operador de extracción de hidrocarburo.

Lorenzo Javier "N": dueño de gasera y responsable de facturación del combustible robado.

Las autoridades señalaron que este operativo representa un golpe significativo contra las redes de huachicol en el país, al afectar tanto la estructura operativa como financiera de la organización.

De igual manera, en otros estados como Chihuahua, Edomex y CDMX, se realizaron 11 operativos con la detención de 7 personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible.