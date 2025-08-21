Detienen a 13 personas por asesinato de colaboradores de Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que fueron detenidas 13 personas implicadas en los asesinatos de los funcionarios Ximena Guzmán y José Muñoz

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la madrugada de este miércoles 20 de agosto fueron detenidas 13 personas implicadas en los asesinatos de los funcionarios Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, ocurridos el 20 de mayo de 2024 en un ataque armado en Calzada Tlalpan.

“Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con el homicidio de nuestros compañeros Ximena Guzman y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a trece personas”, apuntó.

En un operativo conjunto con el Gobierno federal, se capturó a tres responsables directos del homicidio y a otros involucrados en la logística de la agresión, que tuvo un alto grado de planeación.

“Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso. Les pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento de estos hechos hasta sus últimas consecuencias”, señaló.

Según las autoridades, el ataque involucró al menos a cuatro personas, y el responsable huyó en motocicleta y luego en un auto hacia el Estado de México. A las 17:00 h de hoy, la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX y la Fiscalía de CDMX darán más detalles.

Brugada destacó que la investigación continúa para esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias.