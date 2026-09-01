Detienen a 12 personas durante operativo de seguridad en CDMX

De acuerdo con trabajos de inteligencia, los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo relacionado con actividades de narcomenudeo y extorsión

Como resultado del dispositivo de reforzamiento de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron detenidas 12 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la zona.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, las acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y combate a los delitos de alto impacto que se desarrollan en distintos puntos de la capital.

Durante el despliegue operativo, los policías capitalinos lograron la detención de cuatro personas que se encontraban en posesión de presunta marihuana, cocaína y un arma de fuego corta.

Asimismo, otras ocho personas fueron arrestadas luego de que presuntamente intentaron impedir la labor de los elementos de seguridad mediante agresiones físicas durante el desarrollo de las acciones policiales. Los uniformados controlaron la situación y realizaron las detenciones correspondientes.

Las investigaciones y trabajos de inteligencia realizados por la SSC permitieron identificar la zona de movilidad de una célula delictiva relacionada con actividades de narcomenudeo y extorsión en la zona centro de la Ciudad de México, por lo que el operativo se enfocó en puntos considerados de alta incidencia delictiva.

Durante las intervenciones también fueron aseguradas diversas dosis de droga con características propias de marihuana y cocaína, así como un arma de fuego, objetos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

La SSC informó que mantendrá los recorridos de vigilancia y las acciones preventivas en la alcaldía Venustiano Carranza con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y fortalecer las condiciones de seguridad para habitantes, comerciantes y visitantes de la demarcación.

El titular de la dependencia reiteró que las corporaciones de seguridad continuarán trabajando para desarticular grupos generadores de violencia y contribuir a la construcción de una ciudad más segura para la ciudadanía.