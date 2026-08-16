Detienen a 10 por presunta venta de droga en CDMX

Diez personas fueron detenidas en Venustiano Carranza durante dos cateos; autoridades aseguraron más de 500 dosis de presunta droga y un arma

Diez personas fueron detenidas este viernes 14 de agosto durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Las acciones se llevaron a cabo mediante dos órdenes de cateo en inmuebles que, de acuerdo con las investigaciones, serían utilizados para actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.

#Importante | En el marco de las acciones operativas para el combate a grupos delictivos generadores de violencia, en @TuAlcaldiaGAM y @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 10 personas y aseguraron más de 500 dosis de presunta droga, un arma de fuego corta,… pic.twitter.com/pBuKbCIqv2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 14, 2026 Durante los operativos, los agentes localizaron y aseguraron más de 500 dosis de presunta droga, además de un arma de fuego corta. También fueron decomisados diversos teléfonos celulares y dinero en efectivo, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones. SSC refrenda combate a delitos de alto impacto Tras el operativo, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la dependencia mantendrá las acciones contra los grupos delictivos y los delitos de alto impacto. El funcionario destacó que los trabajos se realizan mediante estrategias que combinan labores operativas, de investigación e inteligencia de manera coordinada. Las 10 personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.