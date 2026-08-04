Detienen a 10 personas por intento de despojo de casa en Ecatepec

Ante la solicitud de auxilio, los policías ingresaron a la casa, liberaron a las dos mujeres y aseguraron a quienes se encontraban dentro de la propiedad

Diez personas fueron ingresadas al penal de Chiconautla por su probable participación en la retención de dos mujeres durante un presunto intento de despojo de una vivienda en Ecatepec, Estado de México.

La intervención de la Policía Municipal permitió rescatar a una madre y su hija, quienes presuntamente permanecían encerradas dentro del inmueble mientras un grupo intentaba tomar el control de la propiedad mediante amenazas y la modificación de sus accesos.

Entre los detenidos se encuentra Hugo Arturo “N”, identificado durante las primeras investigaciones como presunto dirigente de la agrupación USON-25 de Marzo y señalado como posible organizador de la ocupación.

Una mujer pidió auxilio desde el segundo piso

El operativo comenzó después de que el Centro de Mando de la Policía Municipal recibiera una alerta sobre la irrupción de varias personas en un domicilio de la colonia Carlos Hank González.

Cuando los agentes del Sector 6 llegaron al lugar, observaron a una mujer que pedía ayuda desde el segundo nivel. La víctima manifestó que ella y su madre no podían salir porque varias personas les impedían abandonar la vivienda y las amenazaban con desalojarlas.

Las afectadas explicaron que la propiedad pertenecía a su padre fallecido. Además, las autoridades recibieron información sobre la existencia de un juicio sucesorio intestamentario relacionado con el inmueble, el cual deberá resolverse por la vía legal correspondiente.

Ante la solicitud de auxilio, los policías ingresaron a la casa, liberaron a las dos mujeres y aseguraron a quienes se encontraban dentro de la propiedad.

Habrían ofrecido cinco mil pesos a cada participante

Durante la inspección, los uniformados localizaron una mochila que contenía dos cadenas de acero y un martillo. Estos objetos presuntamente serían utilizados para bloquear los accesos y facilitar la ocupación del domicilio.

Las indagatorias señalan que el grupo pretendía colocar cadenas y candados, además de cambiar las cerraduras, para impedir el ingreso de las propietarias y conservar el control de la vivienda.

Hugo Arturo “N” habría ofrecido cinco mil pesos a cada uno de los participantes para intervenir en el presunto despojo. Esta acusación deberá ser acreditada por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Las demás personas detenidas fueron identificadas como Carolina Sarahí “N”, César Iván “N”, Luis Ángel “N”, David Elihut “N”, David Guadalupe “N”, Agustín Mateo “N”, Lorena Adriana “N”, María del Pilar “N” y Vanessa “N”.

Enfrentarán proceso por privación ilegal de la libertad

Después de la intervención, los 10 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

Una vez ejercida la acción penal, los imputados fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde permanecerán a disposición de un juez de control mientras se define su situación jurídica.

El traslado fue realizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Metropolitana, con apoyo de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.