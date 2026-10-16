Detienen a 10 hombres durante operativos simultáneos en Querétaro

Al menos 10 presuntos delincuentes en posesión de armas y drogas fueron asegurados durante este jueves en cateos simultáneos desplegados en Querétaro, destacó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, estas acciones se registraron en los municipios de Colón, Amealco de Bonfil, Querétaro y San Juan del Río.

🚨 SINERGIA EJECUTA CATEOS SIMULTÁNEOS EN CUATRO MUNICIPIOS; 10 DETENIDOS, ARMAS, NARCÓTICO Y VEHÍCULOS RECUPERADOS La #FiscalíaQro realizó durante la madrugada operativos simultáneos de #SinergiaPorQuerétaro en Colón, Amealco de Bonfil, Querétaro y San Juan del Río, como parte de investigaciones por delitos contra la salud, robo de vehículo y delitos contra los animales, entre otros. 👮 Como resultado, fueron detenidas 10 personas, además del aseguramiento de armas de fuego, sustancias con características de narcótico, numerario, objetos para dosificación y una motocicleta con reporte de robo. 📍 Colón: En dos cateos realizados en El Mezote fueron detenidos Nehemías “N” y Noé “N”, alias “Ratón”. Se aseguraron cuatro armas cortas de fabricación artesanal y diversas bolsas con sustancias con características de narcótico. 📍 Amealco de Bonfil: En dos inmuebles de la zona Centro fueron detenidos Carlos Daniel “N”, alias “Calín” o “Gallito”, y Mauricio “N”, alias “Wuicho”. Se localizaron sustancias con características de marihuana y metanfetamina, además de dinero en efectivo, una báscula gramera, bolsas dosificadoras y un teléfono celular. 📍 Querétaro: En la comunidad de Buenavista, Santa Rosa Jáuregui, fueron detenidos Brian Humberto “N”, alias “Güero”; Antonio de Jesús “N”, alias “Toño”; y Alejandro “N”, alias “Pipis”. Se aseguraron tres armas de fuego, más de un centenar de envoltorios con sustancias con características de narcótico, hierba verde y seca, una báscula y numerario. 🚘 En Lomas de San Miguel, la PID cumplimentó una orden de aprehensión contra Julio Isidro “N” por robo de vehículo y recuperó una motocicleta con reporte de robo vigente. 📍 San Juan del Río: En la colonia Quintas de Guadalupe fue detenido Samuel “N”, durante un cateo por delitos contra los animales. Asimismo, en El Organal, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis Antonio “N”. 🔎 Los indicios serán analizados por Servicios Periciales e integrados a las investigaciones correspondientes. Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes. 🤝 Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la PID, con apoyo de @POESQro , policías municipales de los cuatro municipios, @SSPMQueretaro, @SSPMSJRQ , @GabSeguridadMX @GN_MEXICO_ y @Defensamx1 , como parte de la coordinación interinstitucional de Sinergia. #FiscalíaQro #SinergiaPorQuerétaro #PID #Investigación #Resultados — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) October 14, 2026

Elementos del Gabinete de Seguridad, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) participaron en estas acciones en coordinación con agentes de la Policía Estatal Querétaro, así como corporaciones municipales.

Colón: Detienen a dos personas y aseguran armas artesanales

En dos cateos realizados en la comunidad de El Mezote, fueron detenidos Nehemías “N” y Noé “N”, alias “Ratón”.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron cuatro armas cortas de fabricación artesanal y diversas bolsas con sustancias con características de narcótico.

Amealco de Bonfil: Cae dos más en posesión de droga

El segundo municipio registrado fue Amealco de Bonfil, donde se ubicaron dos inmuebles en la zona Centro de Amealco de Bonfil, fueron detenidos Carlos Daniel “N”, alias “Calín” o “Gallito”, y Mauricio “N”, alias “Wuicho”.

En los lugares se localizaron sustancias con características de marihuana y metanfetamina, dinero en efectivo, una báscula gramera, bolsas dosificadoras y un teléfono celular.

Querétaro: Capturan a tres hombres con armas y más de 100 envoltorios de droga

En la comunidad de Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, fueron detenidos Brian Humberto “N”, alias “Güero”; Antonio de Jesús “N”, alias “Toño”; y Alejandro “N”, alias “Pipis”.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, más de un centenar de envoltorios con sustancias con características de narcótico, hierba verde y seca, una báscula y dinero en efectivo.

En Lomas de San Miguel, la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentó una orden de aprehensión contra Julio Isidro “N”, por el delito de robo de vehículo.

Además, fue recuperada una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

San Juan del Río: aprehenden a un hombre por delitos contra los animales

Durante un cateo realizado en la colonia Quintas de Guadalupe, en San Juan del Río, fue detenido Samuel “N”, por su probable relación con delitos contra los animales.

En otro operativo, realizado en la comunidad de El Organal, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Antonio “N”.