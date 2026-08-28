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Detienen a 10 en Oaxaca durante operativo contra la extorsión

Por: Ángeles Núñez

27 Agosto 2026, 14:52

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Un operativo en Oaxaca derivó en la detención de 10 presuntos integrantes de una célula vinculada con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios

Detienen a 10 en Oaxaca durante operativo contra la extorsión
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Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en Oaxaca que permitió detener a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ejecutaron 21 órdenes de cateo en distintos inmuebles.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron seis armas de fuego y municiones, como parte de las acciones dirigidas contra la estructura del grupo señalado.

De acuerdo con la información proporcionada, la célula estaría relacionada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Las autoridades señalaron que las detenciones representan una afectación a la estructura operativa del grupo delictivo y forman parte de las acciones para combatir la extorsión en Oaxaca.

El operativo también busca contribuir a la protección del patrimonio de las familias oaxaqueñas, dentro de la estrategia implementada para enfrentar este delito.

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