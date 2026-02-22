Detienen 14 delincuentes en Veracruz y liberan a secuestrado

Esto tras 13 cateos en domicilios de dos municipios donde las fuerzas de seguridad decomisaron armas, municiones, equipo táctico, drogas y vehículos.

Las autoridades federales y estatales realizaron un operativo simultáneo en Veracruz que resultó en la detención de 14 presuntos delincuentes y la liberación de una persona privada de la libertad. La acción tuvo lugar tras una denuncia por secuestro ocurrida el 9 de enero y consistió en 13 cateos en domicilios de los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Entre los detenidos hay nueve hombres y cinco mujeres. Durante los cateos, las fuerzas de seguridad decomisaron un arsenal compuesto por cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles y nueve chalecos balísticos. Además, aseguraron diversas dosis de drogas, 10 vehículos y 16 motocicletas.

Operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y fuerzas estatales. El objetivo principal fue localizar al presunto responsable del secuestro y desarticular la estructura criminal vinculada al delito.

La persona privada de la libertad fue localizada en uno de los inmuebles intervenidos, y los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Violencia persistente en Veracruz

Los hechos se dan en un contexto de alta incidencia delictiva en el estado. En noviembre pasado, Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en secuestros, con diez casos reportados, según la asociación civil Alto al Secuestro. A nivel nacional, se estimaron 2 mil 305 secuestros entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, lo que equivale a un promedio de 5.4 secuestros diarios y 37.9 semanales.

Estas acciones reflejan los esfuerzos coordinados entre autoridades federales y locales para combatir el crimen organizado, reducir la violencia en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Veracruz.