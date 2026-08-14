Detiene FGR a 'La Patrona', extranjera ligada a tráfico de droga

La detenida es señalada como posible operadora logística de una estructura criminal, sin precisar su nacionalidad ni más detalles sobre su identidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de Gladys 'N', alias 'La Patrona', extranjera ligada a una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y Australia.

La institución apuntó en un comunicado que la detenida es señalada como posible operadora logística de dicha estructura criminal, sin precisar su nacionalidad ni más detalles sobre su identidad.

Según la Fiscalía, dicha red operaba mediante un "método de impregnación química en prendas de vestir para su envío, vía paquetería aérea" hacia Estados Unidos, Europa y Australia.

La presunta operadora logística fue detenida en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y puesta a disposición de la autoridad judicial en el estado de Colima, añadió la nota.

Sin embargo, la Fiscalía no ofreció más detalles de la organización, la operación criminal o delito exacto por el que se ejecutó la orden de aprehensión.

Por otro lado, la dependencia informó que realizó tres revisiones en inmuebles de Colima y Morelos, posiblemente vinculados con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Las acciones fueron realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Jiutepec, Morelos, y en Colima capital y Villa de Álvarez, Colima, donde se confiscó equipo de cómputo, un arma larga y documentación diversa.

La Fiscalía tampoco puntualizó si estos cateos están relacionados con la detención de Gladys 'N'.

En el mismo comunicado, la institución informó del aseguramiento de 14,010 litros de combustible, en Mazatlán, Sinaloa, durante una revisión en el que también se aseguraron 13 cartuchos, un cargador, cuatro vehículos y 15 contenedores.

Agregó que en Nahuatzen, Michoacán, fue confiscado un tractocamión, relacionado con el mismo delito de contrabando de combustible.

Además, anunció la detención de Apolonio 'N' por la posible comisión del delito de uso indebido de credenciales de servidor público, en Jiutepec, Morelos.

Según la Fiscalía, estas acciones responden a su compromiso de "desarticular estructuras criminales, sin importar si se trata de robo y contrabando de hidrocarburos, tráfico de armas, narcotráfico transnacional o incluso abuso desde el propio servicio público".

En operativos recientes han sido capturados ciudadanos extranjeros presuntamente ligados al tráfico de cocaína, principalmente en operaciones marítimas.

En junio pasado, cinco ecuatorianos fueron detenidos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 137 kilos de cocaína.

En mayo, dos extranjeros fueron arrestados frente a las costas de Guerrero con 26 bultos de presunta cocaína, mientras que en abril, otros seis extranjeros fueron capturados cerca de Puerto Chiapas, con alrededor de una tonelada de la misma droga. En estos últimos dos casos, las autoridades tampoco precisaron las nacionalidades de los detenidos.