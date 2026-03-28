Detiene FGR a “El Gallo”, líder de Cárteles Unidos

La investigación federal permitió establecer que el grupo criminal presuntamente operaba una red dedicada al traslado de droga desde México hacia Kansas City

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Jesús “N”, alias “El Gallo”, señalado como presunto líder de la organización criminal Cárteles Unidos, con operaciones en el estado de Michoacán y presuntos vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la autoridad federal, el detenido estaría relacionado con el trasiego de narcóticos hacia la ciudad de Kansas City, donde presuntamente se distribuía la droga.

Operativo se desplegó en varios municipios de Michoacán y Puebla

La FGR detalló que durante las acciones también fueron capturadas siete personas adicionales, en operativos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país.

Las detenciones se efectuaron en los municipios de Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, mientras que una intervención más tuvo lugar en Santa María La Alta, Puebla.

Las personas detenidas fueron identificadas como Jaime “N”, Flavio “N”, Bulmaro “N”, Joaquín “N”, Agustín “N”, Uziel “N” y José “N”.

Investigación se apoyó en inteligencia y monitoreo digital

Según lo informado, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia que incluyeron monitoreo, seguimientos en plataformas digitales y análisis de geolocalización.

En estas labores participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron identificar la estructura del grupo delictivo, sus zonas de operación y sus redes de apoyo logístico y financiero, lo que facilitó la ejecución de los operativos.

Aseguran armas, droga y dinero en inmuebles cateados

Durante las diligencias, las fuerzas federales realizaron el aseguramiento de diversos inmuebles, así como de armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, presunta droga y dinero en efectivo.

Estos indicios, de acuerdo con la FGR, forman parte de las pruebas que vinculan a la organización con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Red criminal operaba rutas hacia Estados Unidos

La investigación federal permitió establecer que el grupo criminal presuntamente operaba una red dedicada al traslado de droga desde México hacia Kansas City, en Estados Unidos, donde el narcótico era distribuido.

Este tipo de operaciones forma parte de las rutas identificadas por las autoridades en el tráfico internacional de estupefacientes.

Michoacán, foco de operativos contra el crimen organizado

El estado de Michoacán se mantiene como una de las principales regiones bajo atención del Gobierno de México en materia de seguridad, debido a la presencia de diversos grupos delictivos.

En este contexto, se han reforzado los operativos con la participación del Ejército y la Guardia Nacional, como parte de las estrategias federales para contener las actividades del crimen organizado y reducir la violencia en la entidad.