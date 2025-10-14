Detenido por matar a joven tras perder partido de futbol amateur

Por las lesiones, la víctima de 16 años fue atendido por servicios médicos, pero perdió la vida a causa de la gravedad de las mismas.

Las autoridades detuvieron a un hombre presuntamente responsable de la muerte de un joven durante un partido de fútbol amateur en Guadalajara, Jalisco.

Los hechos se registraron la noche del 9 de septiembre de 2024 en una unidad deportiva en Guadalajara tras un partido de fútbol.

Según las investigaciones, Moisés “N” habría participado en un partido de fútbol con la víctima, en equipos contrarios. En un momento dado, el detenido golpeó en una primera ocasión a la víctima en la cara, para después continuar golpeándolo en la nuca.

Por las lesiones, la víctima de 16 años fue atendido por servicios médicos, pero perdió la vida a causa de la gravedad de las mismas.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, indaga los hechos ocurridos en los que un joven perdió la vida por traumatismo craneoencefálico.