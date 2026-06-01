Detención desata bloqueos en Michoacán; caen 5 del CJNG

La captura de cinco presuntos miembros del CJNG provocó bloqueos, incendios de vehículos y caos en Zitácuaro, Michoacán.

La detención de cinco presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional derivó en una jornada de violencia y bloqueos carreteros en este municipio.

De acuerdo con fuentes castrenses, los hechos se originaron alrededor de las 06:00 horas, cuando personal del Doceavo Batallón de Infantería realizaba recorridos de reconocimiento en las inmediaciones de Aputzio de Juárez.

En ese punto, los militares detectaron tres vehículos con civiles armados, quienes al percatarse de la presencia de las fuerzas federales presuntamente abrieron fuego. Los elementos castrenses repelieron la agresión y lograron la captura de cinco hombres.

Reacción violenta y bloqueos

Tras el operativo, presuntos integrantes del crimen organizado desplegaron una serie de acciones para colapsar la ciudad, entre ellas bloqueos en las principales salidas y la quema de al menos ocho vehículos.

Los bloqueos fueron realizados utilizando combis y camiones del transporte público, cuyos conductores habrían sido amenazados, replicando un patrón ocurrido años atrás tras la detención de un líder criminal.

Las salidas hacia Morelia, Toluca, Tuzantla, Ocampo y otros puntos quedaron cerradas, lo que provocó caos vial y afectaciones a la movilidad de miles de habitantes.

Además, se reportó la quema de un autobús, varios vehículos particulares y el incendio de una tienda de conveniencia, presuntamente por sujetos armados.

Zitácuaro, con una población aproximada de 170 mil habitantes, quedó paralizada durante varias horas, con largas filas de vehículos y ciudadanos intentando regresar a sus hogares por sus propios medios.

Algunas escuelas suspendieron actividades y diversos comercios optaron por cerrar ante la situación de riesgo.

Transportistas han denunciado en reiteradas ocasiones ser víctimas de extorsiones y violencia por parte del crimen organizado en la región.

Restablecen circulación

El gobierno municipal informó que no había recibido de manera formal demandas que motivaran estas acciones violentas.

Horas más tarde, alrededor de las 18:00, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac señaló que, con el apoyo de autoridades estatales y federales, fueron liberadas todas las vías bloqueadas en distintos puntos del municipio.