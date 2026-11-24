Organizaciones civiles denuncian plomo, hierro, cromo y otros contaminantes en el agua de Guadalajara; exigen una alerta sanitaria por la crisis

La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara continúa generando preocupación entre sus habitantes. Organizaciones civiles y colectivos vecinales denunciaron la presencia de seis metales pesados, sustancias químicas y bacterias fecales en el líquido que llega a los hogares, por lo que exigieron a las autoridades declarar una alerta sanitaria.

La denuncia se realizó el domingo 22 de noviembre, durante una nueva movilización ciudadana contra los problemas de contaminación y desabasto que afectan a distintas colonias de Jalisco.

María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), informó que los análisis realizados por organizaciones civiles identificaron sustancias como plomo, hierro, cromo, bromo, aluminio y zinc. A estos elementos se suman nitratos y nitritos fuera de los parámetros establecidos, así como coliformes fecales detectados en semanas recientes.

¿Qué contaminantes encontraron en el agua de Guadalajara?

De acuerdo con los resultados expuestos por las organizaciones, las muestras de agua contienen diferentes sustancias que generan preocupación por sus posibles consecuencias para la población.

Los elementos identificados son:

Plomo: metal pesado cuya exposición puede representar riesgos para la salud.

metal pesado cuya exposición puede representar riesgos para la salud. Hierro: elemento detectado en las muestras analizadas.

elemento detectado en las muestras analizadas. Cromo: metal cuya presencia requiere vigilancia de acuerdo con su concentración.

metal cuya presencia requiere vigilancia de acuerdo con su concentración. Bromo: sustancia identificada durante los monitoreos.

sustancia identificada durante los monitoreos. Aluminio: elemento detectado en el líquido distribuido.

elemento detectado en el líquido distribuido. Zinc: metal encontrado en las muestras.

metal encontrado en las muestras. Nitratos y nitritos: compuestos químicos reportados fuera de norma.

compuestos químicos reportados fuera de norma. Coliformes fecales: indicadores de contaminación microbiológica.

González Valencia advirtió que algunos de estos contaminantes podrían ocasionar afectaciones a corto y mediano plazo, especialmente entre personas vulnerables y quienes viven con enfermedades crónicas.

Crisis de agua afecta a 320 colonias de Guadalajara

La problemática no es reciente. Desde marzo de 2026, habitantes de distintos sectores comenzaron a reportar que el agua distribuida mediante la red metropolitana llegaba con tonalidades negras, cafés o turbias, además de presentar olores desagradables.

Las condiciones del suministro persistieron hasta octubre, lo que provocó inconformidad entre las familias y movilizaciones para exigir una solución.

Ante la situación, las autoridades estatales implementaron medidas para atender la contaminación, entre ellas un esquema de racionamiento. Sin embargo, esta decisión también generó inconformidad debido a que al menos un centenar de colonias permanecieron sin suministro durante periodos de hasta un mes.

La falta de agua llegó a afectar actividades médicas, particularmente tratamientos de diálisis para pacientes con enfermedades renales.

Exigen declarar alerta sanitaria por contaminación

Durante la cuarta protesta ciudadana, los manifestantes solicitaron que las autoridades estatales y municipales reconozcan la gravedad del problema y establezcan medidas de protección para las personas que reciben agua contaminada.

Los colectivos señalaron que la apariencia transparente del líquido no garantiza que esté libre de sustancias tóxicas o microorganismos peligrosos.

La representante del Imdec también cuestionó que se informe a la población que el agua llega en condiciones adecuadas a la mayoría de las viviendas, cuando los monitoreos ciudadanos continúan identificando contaminantes.

"La población, frente al agua sucia, se va a movilizar, pero frente al agua que no presenta ninguna característica, las personas vamos a confiar", advirtió González Valencia.

Por su parte, integrantes del colectivo Colonias Unidas por el Agua expresaron su inconformidad con las respuestas gubernamentales y señalaron que las comunidades siguen enfrentando incertidumbre por la calidad y disponibilidad del servicio.

Gobierno de Jalisco anuncia nuevo sistema de bombeo

En medio de las exigencias ciudadanas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que entre el 2 y 3 de diciembre entrará en funcionamiento un nuevo sistema en la principal planta de bombeo.

El proyecto permitirá incorporar 680 litros de agua por segundo, con la intención de mejorar el abastecimiento y la distribución del recurso en la zona metropolitana.

Sin embargo, las organizaciones civiles mantienen su exigencia de que se atienda no solamente el desabasto, sino también la calidad del agua que reciben las familias, mediante medidas sanitarias y mecanismos de vigilancia que permitan garantizar condiciones adecuadas para su consumo.