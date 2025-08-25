Detectan primer caso humano por gusano barrenador en Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán reportó un caso de miasis por gusano barrenador en un habitante de Izamal, originario de Tabasco

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó un caso de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en un habitante de Izamal, originario de Tabasco.

El paciente fue atendido en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), donde recibió tratamiento oportuno y especializado, logrando una evolución favorable y su alta médica el 11 de agosto.

Actualmente, se encuentra bajo seguimiento ambulatorio por la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

La detección fue posible gracias a la acción coordinada de la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la SSY, que activaron de inmediato medidas de prevención y control en la zona, en conjunto con instancias sanitarias locales y el acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para proteger la salud pública.

La SSY recomienda a la población mantener heridas limpias y cubiertas con apósitos secos, realizar higiene adecuada con soluciones estériles, evitar acumulación de basura y desechos orgánicos, revisar periódicamente a animales domésticos y de granja, y usar mosquiteros y repelentes para prevenir el contacto con insectos.

Ante signos de infección, se exhorta acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

El gobierno de Joaquín Díaz Mena reafirma su compromiso con la salud de la población yucateca, fortaleciendo acciones de vigilancia, prevención y respuesta oportuna para garantizar el bienestar de las familias.