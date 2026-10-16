Detectan ameba 'comecerebros' en 6 lagos artificiales de Mérida

Autoridades sanitarias restringieron el contacto con el agua de los sitios afectados y ordenaron acciones de saneamiento

Seis de los nueve lagos artificiales analizados en Mérida, Yucatán, dieron positivo a la presencia de Naegleria, un organismo conocido popularmente como ameba "comecerebros".

Ante los resultados, las autoridades sanitarias restringieron el contacto con el agua de los sitios afectados y ordenaron acciones de saneamiento.

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) dieron a conocer los resultados el 14 de octubre. El secretario estatal de Salud, Alberto Alcocer, informó que la medida busca reducir los riesgos para la población mientras se realizan las intervenciones sanitarias correspondientes.

“Como medida preventiva, hemos restringido temporalmente el acceso o contacto con el agua en los seis espacios donde se obtuvieron resultados positivos”, señaló el funcionario.

Los sitios donde se detectó el organismo son el lago de Plaza La Isla; los lagos Oriente y Principal del complejo Cabo Norte; el lago del Zoológico del Centenario; el del Gran Parque La Plancha, y el del Parque Ecológico del Poniente.

En las otras tres muestras, correspondientes al lago Central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya, las pruebas no identificaron la presencia de la ameba.

Las autoridades precisaron que los nueve cuerpos de agua son artificiales y tienen una finalidad ornamental, por lo que no están destinados a la natación.

Las restricciones se limitan al contacto con el agua de los seis lagos afectados y no implican el cierre general de los parques o zoológicos donde se encuentran.

Una muerte encendió la alerta sanitaria

La detección ocurre después de que en septiembre se confirmara la muerte de un hombre de 34 años por una infección de Naegleria fowleri. La víctima trabajaba como instructor de wakeboard en el lago de Plaza La Isla.

El fallecimiento ocurrió el 8 de septiembre y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que la causa fue la infección por este organismo. Posteriormente, los análisis de muestras de agua del lugar también detectaron su presencia.

Tras el caso, los SSY mantuvieron bajo vigilancia sanitaria a 361 personas que habían estado en el sitio. El seguimiento terminó el 4 de octubre sin que se reportaran nuevos contagios relacionados con esa exposición.

Los resultados positivos en otros cinco cuerpos de agua ampliaron las medidas preventivas y llevaron a reforzar la coordinación entre las autoridades sanitarias y especialistas de instituciones académicas.

¿Cómo puede afectar la ameba al ser humano?

La Naegleria fowleri es un organismo microscópico que vive de manera natural en el suelo y en aguas dulces templadas, como lagos, ríos y estanques.

Aunque las infecciones son poco frecuentes, pueden provocar una enfermedad grave conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, que afecta el cerebro y tiene una elevada tasa de mortalidad.

La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz y el organismo llega al cerebro. Esto puede suceder durante actividades acuáticas en agua dulce contaminada.

Beber agua que contiene esta ameba no se considera una vía de infección. Tampoco se transmite de una persona a otra.

Los primeros síntomas pueden incluir dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. En etapas posteriores pueden aparecer rigidez de cuello, confusión, convulsiones y alteraciones de la conciencia.

Ante estos síntomas después de una exposición a agua dulce templada, se recomienda acudir de inmediato a un servicio médico e informar sobre el contacto con el agua.

Por otra parte, las instituciones involucradas trabajan en una mesa interinstitucional para establecer medidas permanentes de vigilancia y regulación sanitaria en estos espacios.