Destruyen más de 100 toneladas de sustancias ilícitas en Sinaloa

Las sustancias ilícitas y precursores químicos fueron incautadas a distintos grupos delictivos en varios operativos de las fuerzas de seguridad

El titular de Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Ulises Lara, anunció este jueves la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas y precursores químicos que fueron incautadas a distintos grupos delictivos en varios operativos de las fuerzas de seguridad en el estado de Sinaloa.

En un mensaje difundido a los medios, la Fiscalía reivindicó esta acción "de alta relevancia que sin duda beneficia de gran manera a la ciudadanía", lo que además "generó pérdidas financieras" entre las organizaciones delictivas afectadas por esta operación.

En total se incautaron algo más de 105 toneladas que posteriormente fueron destruidas de sustancias como acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico o alcohol metílico.

El funcionario de la FGR destacó que acciones como ésta permiten que las sustancias incautadas "no lleguen a las calles en perjuicio de la población".

El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, contó con la participación de efectivos de distintas dependencias, como la Fiscalía estatal y las secretarías de Marina (Semar), Defensa y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como por la Guardia Nacional.

Las sustancias se trasladaron desde Sinaloa hasta el Estado de México, donde se ubica una empresa "especializada para su destrucción".