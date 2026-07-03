Destruyen drogas y tragamonedas por $10.1 millones en Guanajuato

La FGR incineró drogas y destruyó tragamonedas, cigarros y otros objetos decomisados en Guanajuato con un valor superior a 10 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de drogas y la destrucción de diversos objetos asegurados en operativos realizados en Guanajuato, cuyo valor total fue estimado en 10.1 millones de pesos.

Entre lo destruido se encuentran 563.5 kilogramos de narcóticos, además de cigarros, máquinas tragamonedas y otros instrumentos relacionados con actividades delictivas que fueron decomisados por el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la entidad.

Durante la ceremonia fueron incinerados 527.2 kilogramos de marihuana, 28.9 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y 7.2 kilogramos de cocaína.

Asimismo, las autoridades destruyeron 155 piezas de clonazepam, 258 pastillas de clobenzorex y 93 mil cigarrillos asegurados en distintos operativos.

También destruyen tragamonedas y otros objetos

Como parte del procedimiento, fueron destruidas 352 máquinas tragamonedas con un valor aproximado de un millón 583 mil pesos.

Además, la FGR eliminó armas hechizas, un inhibidor electrónico de señal, una báscula y plantillas utilizadas para el etiquetado de dosis de droga.

Participaron corporaciones federales y estatales

Los aseguramientos fueron resultado de acciones del Grupo de Inteligencia Operativa, integrado por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Durante la Ceremonia de Incineración de Narcóticos y Destrucción de Objetos, Instrumentos y Productos del Delito, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo afirmó que estas acciones impiden que los productos asegurados vuelvan a las calles y continúen afectando a las comunidades.

La mandataria también señaló que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato los homicidios han disminuido 68 por ciento y actualmente se registra un promedio de 4.1 asesinatos diarios.