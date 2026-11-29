Las fuerzas armadas informaron que la destrucción de los 29 plantíos representó una afectación estimada de más de 7.41 millones de pesos.

Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana localizó y destruyó un total de 29 plantíos de enervantes en una superficie de 2.66 hectáreas en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Michoacán, durante reconocimientos terrestres y aéreos, esto en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, según informaron las Comandancias de la III, V, XI y XII Regiones Militares.

De acuerdo con el reporte oficial, los sembradíos asegurados correspondieron a 13 plantíos de amapola, que abarcaron 1.15 hectáreas, y los 16 plantíos restantes correspondían a mariguana, los cuales estaban distribuidos en una extensión de 1.51 hectáreas.

Métodos de destrucción e impacto económico

Los cultivos ilícitos fueron eliminados mediante incineración y fumigación aérea, lo que representó una afectación económica estimada en más de 7.41 millones de pesos para la delincuencia organizada, golpeando sus fuentes de financiamiento, así como sus capacidades operativas y logísticas.

A través de estas labores, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana reiteraron su compromiso de mantener las acciones contra las actividades ilícitas, debilitar a las estructuras criminales y contribuir a preservar la seguridad, el orden y la paz pública.