Destruye Marina 49 explosivos improvisados en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y destruyeron 49 artefactos explosivos improvisados durante acciones de seguridad realizadas en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de la denominada Operación Sable.

El Gabinete de Seguridad federal informó que la intervención se llevó a cabo mediante trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de la “Operación Sable” y resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento, en Concordia, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguraron cinco armas de fuego, 55 cargadores, más de 2… pic.twitter.com/YLTDaj42xG — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

Además de los artefactos explosivos, las autoridades reportaron el aseguramiento de cinco armas de fuego, 55 cargadores y más de 2 mil 800 cartuchos.

Durante el operativo también fueron decomisados droga, equipo táctico y tres vehículos, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad.

Explosivos representaban un riesgo para la población

El personal naval encargado de la operación procedió a neutralizar y destruir los 49 artefactos explosivos improvisados localizados en la zona.

Las autoridades señalaron que estos dispositivos representaban un riesgo para los habitantes de las comunidades de la región, por lo que su eliminación forma parte de las acciones destinadas a reducir las capacidades de los grupos delictivos.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que los resultados de la Operación Sable buscan afectar tanto la capacidad logística como la operativa de las organizaciones criminales que mantienen presencia en la zona.

Las acciones se desarrollan en un estado que atraviesa una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, derivada de la confrontación entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos.

La disputa se intensificó después de las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, ambos señalados como integrantes de la dirigencia del Cártel de Sinaloa.