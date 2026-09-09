Destruye la FGR narcóticos y tragamonedas en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad supervisó la quema de cientos de kilos de sustancias ilícitas y la chatarrización de equipo táctico.

La Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la destrucción e incineración de diversos narcóticos y objetos del delito asegurados en el estado de Sinaloa, como parte de las carpetas de investigación iniciadas en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El evento principal tuvo lugar en instalaciones acondicionadas en la capital sinaloense, donde se incineraron más de 411 kilogramos y 39 litros de clorhidrato de metanfetamina, 145 kilogramos de clorhidrato de cocaína, casi 349 kilogramos de marihuana, además de 174 litros de sustancias con metanfetamina y 459 litros con diacetilmorfina.

En el mismo acto se inhabilitaron 170 objetos del delito, entre los que destacaron chalecos tácticos, dispositivos ponchallantas, inhibidores de señal y máquinas tragamonedas, contando con la certificación de inspectores del Órgano Interno de Control para validar el pesaje y tipo de sustancias.

De manera paralela, la representación federal concretó una diligencia complementaria en el puerto de Mazatlán, donde se procedió a la destrucción de 223 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos operativos contra el juego ilegal.