Destituyen e inhabilitan por un año al juez Sergio Sigales

El expediente disciplinario se centró en cuatro procedimientos abreviados de 2022 por delitos federales relacionados con armas y drogas

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido y lo inhabilitó por un año para ocupar cargos públicos, tras concluir que redujo indebidamente las penas acordadas en cuatro causas penales en Colima.

El juzgador confirmó la sanción este lunes 9 de noviembre y su defensa anunció que la impugnará ante el Pleno del Tribunal.

La resolución fue aprobada por mayoría el 29 de septiembre de 2026, según informó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED). Sigales estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima y contaba con casi 25 años de carrera judicial.

El Tribunal sancionó cuatro reducciones de pena

El expediente disciplinario se centró en cuatro procedimientos abreviados de 2022 por delitos federales relacionados con armas y drogas.

En esa vía, la persona acusada acepta su responsabilidad y la Fiscalía propone una pena, cuyo acuerdo queda sujeto a revisión judicial.

El TDJ consideró que Sigales incurrió en notorio descuido al modificar las penas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y aceptadas por los acusados.

Según el juez, redujo las condenas de cuatro años y dos meses a tres años y cuatro meses de prisión porque la Fiscalía no había considerado que los acusados carecían de antecedentes penales. La FGR apeló y un tribunal en Colima revocó las cuatro resoluciones.

El señalamiento de Sheinbaum sobre una liberación en Colima

En la conferencia del 3 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había enviado una carta al TDJ para solicitar una investigación, luego de que el secretario de Marina atribuyera un repunte de homicidios en Colima a la liberación de una persona por decisión judicial. La mandataria se refirió a un juez sin identificarlo por nombre en ese pasaje.

Para entonces, el TDJ ya había anunciado la suspensión provisional de Sigales por las reducciones de pena de 2022. Su defensa considera que la presidenta pudo haberse referido a una resolución distinta, de octubre de 2025, en la que el juez vinculó a proceso a un hombre por un asunto de armas y drogas y le impuso la obligación de firmar cada 15 días y la prohibición de salir del estado.

La defensa impugnará la sanción y hay una causa penal abierta

El abogado Arturo Guerrero Zazueta anunció que presentará un recurso de revisión ante el Pleno del TDJ. La ley establece un plazo de 15 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación. Por su parte, JUFED rechazó la destitución y sostuvo que sancionar a un juez por el criterio aplicado en sus resoluciones pone en riesgo la independencia judicial.

En paralelo, la FGR investiga a Sigales por presuntos delitos contra la administración de justicia, a partir de una denuncia del propio Tribunal. La audiencia inicial de esa causa está prevista para diciembre ante una jueza de control de Nayarit.