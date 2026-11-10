Destinan $900 millones para fortalecer seguridad en Sinaloa

El Gobierno federal destinará $900 millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, mediante la incorporación de cerca de 200 vehículos, unidades blindadas, equipo de vigilancia y nuevas capacidades de inteligencia e investigación.

Durante una evaluación de la estrategia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que el equipamiento estará destinado principalmente a las policías municipales de Mazatlán y Culiacán, así como a la Policía Estatal de Sinaloa.

Durante la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el titular de la @SSPCMexico, @Oharfuch, informó sobre las acciones para reforzar las capacidades operativas, de investigación e inteligencia en la entidad. Por instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein, se mantendrá la presencia de las instituciones de seguridad, la coordinación con las autoridades estatales y el trabajo para ampliar las capacidades de respuesta y proteger a las familias sinaloenses. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 9, 2026

El reforzamiento contempla la entrega de unidades en un plazo máximo de 30 días, además de la incorporación de nuevas células de inteligencia y la construcción de un centro de comando federal para vigilar el corredor carretero Culiacán-Mazatlán-Durango.

Sinaloa suma más de 3 mil detenidos y 145 toneladas de droga aseguradas

Autoridades federales informaron que, entre octubre de 2024 y octubre de 2026, fueron detenidas más de 3 mil personas como resultado de las operaciones de seguridad desplegadas en Sinaloa.

"De octubre del 2024 a octubre del 2026 [...] han sido detenidas más de 3 mil personas, asegurados 145 toneladas de droga, entre ellas más de una tonelada y dos millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 7 mil 200 armas de fuego, que representa el 20% del total de armas aseguradas en el país".

El funcionario federal explicó que la estrategia federal tiene tres objetivos principales: reducir los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, detener a los generadores de violencia y desarticular las estructuras criminales, además de fortalecer las instituciones de seguridad locales.

Gobierno enviará cerca de 200 vehículos y unidades blindadas

Como parte del reforzamiento operativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aportará cerca de 200 vehículos para fortalecer las capacidades de las corporaciones locales.

El equipamiento contempla:

90 camionetas tipo pick-up.

50 motocicletas.

Cuatrimotos.

30 camionetas blindadas Black Mamba.

Tres unidades dron Águila.

Equipos de radiocomunicación.

15 camionetas tácticas blindadas.

La incorporación de estas unidades está prevista en un plazo máximo de 30 días y se sumará al equipamiento que también aportará la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, para diciembre se contempla reforzar las capacidades de inteligencia e investigación con personal del Centro Nacional de Inteligencia y nuevas células operativas en el estado.

Instalarán C4 carretero para vigilar corredor Culiacán-Mazatlán

Otro de los proyectos anunciados es la instalación de un C4 Carretero, con una infraestructura aproximada de 4 mil 600 metros cuadrados y 54 posiciones de despacho.

El centro contará con 27 espacios para atender llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089, además de fortalecer la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango.

El esquema contempla la instalación de 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas con sistemas de alerta, coordinados con la Guardia Nacional y los centros de comando.

De acuerdo con lo informado, el conjunto de acciones de equipamiento, vehículos blindados, comunicación y vigilancia representa una inversión de $900 millones de pesos.

Durante la evaluación también se informó que entre junio de 2025 y agosto de 2026 se registró una reducción del 42% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa.