Integrantes de la AIPPT valoraron iniciativas de innovación, capacitación y apoyo a artesanos, cocineras tradicionales y prestadores de servicios.

Por promover la modernización, la sustentabilidad y el desarrollo de los destinos turísticos mexicanos, la Asociación Internacional de Periodistas y Promotores de Turismo (AIPPT) entregó un reconocimiento a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del gobierno de México.

La distinción tuvo lugar durante la celebración del 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, realizado en Tampico, donde participaron representantes gubernamentales, empresarios, promotores, periodistas y comunidades dedicadas a esta actividad.

Al encabezar la entrega, Armando de la Garza, presidente de la AIPPT, resaltó la conducción de la funcionaria federal y su impulso a una política turística que combina innovación, inclusión social y conservación del patrimonio.

Reconocen promoción de destinos turísticos

Los periodistas y promotores que integran la organización señalaron que el trabajo de Rodríguez Zamora favorece el posicionamiento de los Pueblos Mágicos como alternativas de desarrollo económico y conservación de la identidad nacional.

Indicaron que estos destinos representan mucho más que atractivos para los visitantes, pues concentran tradiciones, historia, gastronomía y expresiones culturales que forman parte del patrimonio de sus habitantes.

Asimismo, reconocieron la importancia de las personas que mantienen activa la industria turística, entre ellas artesanos, cocineras tradicionales, guías, hoteleros, restauranteros, transportistas y trabajadores de servicios.

La asociación también valoró las iniciativas encaminadas a incorporar herramientas tecnológicas, fortalecer la capacitación y diversificar los mecanismos de promoción para ampliar la presencia de los destinos mexicanos.

Estas acciones, consideraron sus integrantes, permiten atraer visitantes de otros mercados y dar mayor difusión a las particularidades de cada comunidad, sin modificar su esencia cultural.

Resaltan visión sustentable del turismo

En materia ambiental, los representantes de la AIPPT destacaron las estrategias que buscan proteger los atractivos naturales, conservar las expresiones culturales y garantizar que las comunidades participen en los beneficios de la actividad turística.

Subrayaron que el crecimiento del sector requiere equilibrio entre la generación de empleos e ingresos y el cuidado de los recursos que dan identidad y valor a cada destino.

De la Garza también reconoció la apertura de la secretaria para mantener acercamiento con periodistas especializados, asociaciones y promotores que contribuyen a divulgar los atractivos turísticos de México.

Expuso que esta comunicación permite establecer vínculos de colaboración y fortalecer la difusión nacional e internacional de las riquezas culturales y naturales del país.

Los integrantes de la asociación señalaron que el homenaje reconoce una gestión institucional que incorpora responsabilidad social, innovación y una perspectiva de largo plazo para el desarrollo turístico.

En su vigésimo quinto aniversario, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos mantiene su relevancia como plataforma de promoción, intercambio de experiencias y exposición de la diversidad turística mexicana.

La AIPPT reiteró su compromiso de continuar respaldando la difusión de proyectos que fortalezcan a las comunidades, generen oportunidades económicas y contribuyan a preservar las tradiciones.

Con esta entrega, la organización reconoce la participación de Josefina Rodríguez Zamora en la promoción de los Pueblos Mágicos y en la proyección de México como destino de cultura, tradiciones y hospitalidad.