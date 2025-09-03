Info 7 Logo
Despojan de su camioneta a John Milton en Sinaloa

Por: INFO 7

02 Septiembre 2025, 20:46

Según los informes, Milton se desplazaba por carretera, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon para robarle su camioneta.

El reconocido hipnotista, John Milton, fue víctima de la delincuencia este martes, pues fue despojado de su camioneta mientras circulaba por la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de Culiacán.

Según los informes, Milton se desplazaba por esta vía, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon para robarle su camioneta.

Ante la amenaza, el hipnotista decidió ceder y permitió que le quiten el vehículo, pues una de las balas le lastimó un brazo, por lo que más tarde fue llevado a un hospital.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes turnaron el caso a la Fiscalía General del Estado, que ya tomó el cargo de las investigaciones del caso.

Pese a que hubo una importante movilización por parte de las autoridades, no se logró dar con los responsables del hurto.

