Despojan de su camioneta a John Milton en Sinaloa

Según los informes, Milton se desplazaba por carretera, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon para robarle su camioneta.

El reconocido hipnotista, John Milton, fue víctima de la delincuencia este martes, pues fue despojado de su camioneta mientras circulaba por la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de Culiacán.

Según los informes, Milton se desplazaba por esta vía, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon para robarle su camioneta.

Ante la amenaza, el hipnotista decidió ceder y permitió que le quiten el vehículo, pues una de las balas le lastimó un brazo, por lo que más tarde fue llevado a un hospital.

🚨 John Milton :

Porque el charlatán fue despojado de su camioneta y en un en vivo lloró.

😭

Pide que los narcos le regresen sus pertenencias personales, como su visa y documentos, ya que tiene un viaje programado para ver a sus hijas.

🥹

Está disfrutando lo votado.

👏🏻👏🏻#RT… pic.twitter.com/XaWV5jZZgJ — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 3, 2025

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes turnaron el caso a la Fiscalía General del Estado, que ya tomó el cargo de las investigaciones del caso.

Pese a que hubo una importante movilización por parte de las autoridades, no se logró dar con los responsables del hurto.