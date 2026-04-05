Desplome de avioneta deja al menos tres muertos en Puebla

Durante esta tarde, el desplome de una avioneta dejó a tres personas sin vida y una más herida en las inmediaciones del municipio de Huejotzingo, Puebla.
El hecho aparentemente ocurrió sobre la carretera San Mateo Capultitlán-Santa Ana Xalmimilulco, donde cuatro personas se encontraban a bordo de la aeronave Cessna 172M identificada con la matrícula XB–RRN
A través de redes sociales, Protección Civil del Estado confirmó el hecho ocurrido en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.
🚨✈️ El @Gob_Puebla informa que, derivado del accidente de aeronave registrado en el municipio de Huejotzingo, se confirma la caída de una avioneta, modelo C172, en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana… pic.twitter.com/NszfFSgiQk— PC Estatal Puebla (@PCGobPue) April 2, 2026
De acuerdo con las autoridades, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica. Sin embargo, minutos después se registró el accidente.
Identifican víctimas de desplome
Trasciende que las víctimas fueron identificadas como cuatro hombres de nombre:
- Paulo Antonio "N"
- Marcos Omar "N"
- Ramses Olán "N"
- Emilio "N" (herido)
Según autoridades, este último quedó en estado grave, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.