Despliegan seguridad en Totolapan tras bloqueos e incendios

Los reportes de la tarde ubicaron las afectaciones en el arco de entrada a Totolapan y en caminos que conectan con Tlayacapan, Atlatlahucan y Oaxtepec.

Bloqueos carreteros y la quema de vehículos, incluidas unidades policiales, afectaron este lunes 12 de octubre los accesos a Totolapan y vías de conexión con otras localidades del oriente de Morelos, en medio de un operativo de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal confirmó un despliegue coordinado para atender los hechos.

Los reportes de la tarde ubicaron las afectaciones en el arco de entrada a Totolapan y en caminos que conectan con Tlayacapan, Atlatlahucan y Oaxtepec. También se señalaron cierres en el crucero del kilómetro 88 de la carretera México–Cuautla, en Atlatlahucan, y en el trayecto Oaxtepec–Cocoyoc.

Las versiones sobre la captura de un hombre conocido como “El Güero del Gym” seguían pendientes de confirmación pública por parte de las autoridades.

Reportan bloqueos y retención de agentes tras el operativo

La movilización fue relacionada con acciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto para detener a un presunto generador de violencia.

Después de la intervención, se reportaron personas que cerraron caminos con llantas y vehículos incendiados, así como la retención momentánea de agentes.

También circularon versiones sobre enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas de seguridad. Sin embargo, los señalamientos de policías lesionados por disparos no habían sido respaldados por un parte oficial que precisara su número y estado de salud.

La SSPC informó que distintas instituciones mantenían presencia operativa en la zona. Además, pidió a la ciudadanía consultar los canales oficiales y comunicar emergencias al 911 o denuncias anónimas al 089.

Aunque surgieron reportes sobre la recuperación de la circulación en algunos puntos, no se había localizado una relación oficial de los tramos liberados que permitiera confirmar la normalización de todas las vías afectadas.

Dos policías mueren en un accidente en La Pera–Cuautla

Durante la misma tarde, la SSPC confirmó que dos de sus elementos fallecieron y otros tres resultaron lesionados en un accidente vial registrado en la autopista La Pera–Cuautla, cuando se dirigían a atender un auxilio.

Versiones preliminares situaron a los agentes en camino al operativo de Totolapan, pero el comunicado de la dependencia no precisó ese destino. Sus muertes corresponden al percance carretero y no a los enfrentamientos reportados en el municipio.

La información oficial disponible tampoco detalló las causas del accidente ni la gravedad de las lesiones de los tres policías sobrevivientes. Mientras tanto, permanecían pendientes los resultados del operativo y un balance de los daños ocasionados por los bloqueos e incendios.