El gobierno encabezado por Graciela Domínguez Nava informó un 90% de avance en la reapertura de vialidades del centro y norte del estado

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapo Isidro", desencadenó el viernes una jornada de violencia, enfrentamientos armados, narcobloqueos con vehículos incendiados y pánico en distintos puntos de Sinaloa, mientras las autoridades reportan avances hacia la recuperación de la movilidad.

De acuerdo con información de la Defensa, el operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional derivó en la captura de Meza Flores, así como de Germán “N”, alias Serafín —señalado como su primo y segundo al mando—, y de José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero.

Al cerrar el cerco alrededor de un inmueble, los militares fueron agredidos con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos.

Narcobloqueos, pánico y suspensión de actividades

La respuesta tras el despliegue federal provocó bloqueos y tiroteos durante la noche del viernes que afectaron a transportistas, automovilistas y habitantes, además de frenar el transporte público y el comercio en diversas zonas.

En el estadio Kuroda Park, el partido inaugural entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán se suspendió en medio de escenas de pánico, y posteriormente la Liga Mexicana del Pacífico canceló la serie. Asimismo, se registraron disturbios incluso en Los Mochis, municipio que aparecía entre los diez con menor percepción de inseguridad del país según el Inegi.

Saldo preliminar del operativo y los enfrentamientos

En su balance oficial, la Defensa reportó siete presuntos agresores fallecidos y ocho detenidos. No obstante, en Guasave se contabilizaron al menos 15 presuntos delincuentes sin vida, aún sin identificar, distribuidos en distintos puntos:

Tres cuerpos junto a una camioneta adaptada para disparar desde la caja, cerca del estadio de béisbol en Guasavito.

Tres personas calcinadas en el interior de una camioneta blindada frente a una primaria en la colonia Tierra y Libertad.

Cuatro fallecidos junto a una unidad artillada bajo un puente del río San Lorenzo, presuntamente atacada desde una aeronave federal.

Un cuerpo con equipo táctico en la carretera México 15, tramo Los Mochis-Guasave, y cuatro más con signos de violencia en comunidades rurales (dos en Las Sabanillas, uno en San Pedro y uno en El Ranchito de Castro).

Fuera de un hospital de Guasave quedó abandonada otra camioneta con blindaje artesanal, armas y equipo, sin reportes de fallecidos en el sitio, mientras circularon videos de sujetos armados trasladando heridos sin confirmación oficial. También se aseguraron dos inmuebles, y un elemento de la Guardia Nacional de 30 años resultó herido por bala y permanece hospitalizado en Los Mochis.

Avance en vialidades y postura del gobierno estatal

La mañana siguiente persistían unidades quemadas en Guasave, principalmente sobre la carretera México 15, mientras corporaciones federales y locales retiraban vehículos. El gobierno encabezado por Graciela Domínguez Nava informó un 90% de avance en la reapertura de vialidades del centro y norte del estado, aseguró que no hay bloqueos carreteros y sostuvo que la situación está bajo control.