Despliegan operativo para localizar a Juliana López en Chiapas

Más de 200 personas participan en operativo con drones, binomios caninos y retrato hablado para localizar a la niña desaparecida en zona montañosa.

Más de 200 personas participan en la búsqueda de Juliana López Cruz, una niña de nueve años desaparecida desde el 6 de marzo en el municipio de Tila, Chiapas. El operativo involucra a elementos de Protección Civil, Seguridad del Pueblo, brigadistas, voluntarios y personal de la Fiscalía estatal, quienes emplean drones, equipo aéreo y binomios caninos para rastrear la zona.

Ausencia de retrato dificulta la localización

Juliana salió de su casa en la comunidad Ojo de Agua para recoger leña en las montañas cercanas. Al principio, su ausencia no generó alarma debido a que solía quedarse con familiares uno o dos días. Sin embargo, al pasar tres días sin noticias, sus familiares comenzaron la búsqueda y notificaron a autoridades comunitarias.

Una dificultad adicional es que la familia de Juliana no cuenta con fotografías recientes de la menor, pues viven en una vivienda de lámina sin acceso a equipos electrónicos. Por ello, las autoridades elaboraron un retrato hablado para difundir su imagen y activar la Alerta Amber.

“Los papás refieren no haber visto nada; simplemente la niña desaparece, no tienen mayores elementos y hoy ya se está haciendo también a través de medios digitales, se está compartiendo la imagen de la Alerta Amber”, explicó el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven.

Municipio de Tila enfrenta episodios de violencia

Las primeras investigaciones indican que ni la menor ni su familia habían recibido amenazas. No obstante, en 2024 el municipio de Tila y sus comunidades enfrentaron episodios de violencia vinculados al crimen organizado.

Este caso ocurre semanas después de la desaparición de Alexa, una niña de tres años, quien fue reportada el 22 de febrero y posteriormente localizada sin vida. Organizaciones civiles destacan que en Chiapas las desapariciones de menores ocurren principalmente en ciudades como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Estadísticas de desaparición de menores en Chiapas

De acuerdo con José Encinos, integrante de la organización Melel Xojobal, durante 2025 la Fiscalía emitió 34 fichas de búsqueda por desaparición de niñas, niños y adolescentes, todos localizados. En 2026 ya se han emitido cuatro fichas hasta la fecha.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Búsqueda registra 21 menores desaparecidos entre el 10 de enero y el 7 de marzo de este año, de los cuales más de la mitad aún no han sido localizados. Las autoridades continúan el operativo mientras se mantiene la difusión del retrato hablado para localizar a Juliana.