Despliegan operativo en Puebla tras ataque armado

La Secretaría de Seguridad Pública implementó acciones por aire y tierra en los límites territoriales con el estado de Morelos.

La tarde de este sábado 14 de noviembre de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla informó sobre el despliegue de un operativo coordinado por aire y tierra en los límites territoriales con el estado de Morelos, específicamente sobre la carretera Axochiapan–Huachinantla, tras registrarse un violento ataque armado.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos se desencadenaron cuando elementos de la Policía Estatal de Morelos atendieron un reporte de auxilio que derivó en la persecución de un vehículo con reporte de robo. Durante las acciones operativas, los tripulantes de la unidad sospechosa agredieron a los uniformados, provocando el trágico fallecimiento de dos elementos de dicha corporación.

Operativo interestatal y labores de búsqueda

Ante esta agresión, la SSP de Puebla se sumó de inmediato a las labores de apoyo en colaboración con las autoridades de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de dicha entidad. El despliegue incluye patrullajes terrestres preventivos y sobrevuelos de vigilancia en la zona limítrofe para coadyuvar en la búsqueda, seguimiento y esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades estatales refrendaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación interinstitucional para dar con los responsables y fortalecer la seguridad en la región colindante.