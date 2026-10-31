Despiden a activista tsotsil asesinado en Chiapas

Familiares exigieron justicia en Chenalhó tras el ataque del 28 de octubre contra el defensor de 38 años de edad resguardado por el Estado.

Familiares, colegas y activistas despidieron este viernes al defensor de derechos humanos e indígena tsotsil Reynaldo Pérez Pérez, miembro de la organización Cuerpo Diplomático Mundial de Paz, asesinado a balazos el pasado 28 de octubre en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, sur de México.

El cuerpo quedó sepultado bajo la sombra de un naranjo en la localidad de Yabteclum, donde aún prevalece la "tensión, el miedo y el dolor", denunció Celia Pérez, hermana de Pérez Pérez durante el entierro.

"Estamos muy tristes porque ya no veremos el cuerpo de nuestro hermano mañana ni pasado mañana. Lo que queremos ahora es justicia, que investiguen quiénes fueron", subrayó.

La muerte del activista pone al descubierto los riesgos que enfrentan las personas que acompañan a familias desplazadas y denuncian la violencia armada en Los Altos de Chiapas.

Según el último reporte presentado por organizaciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México acumula 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2022 y septiembre de 2026.

José Vázquez, defensor de derechos humanos y colega de Pérez Pérez, señaló que durante su labor ambos enfrentaron amenazas constantes.

"Lo comenté y también se lo dije a Reynaldo: tengan mucho cuidado al salir, pero no hay seguridad. Sucedió, se cumplió la amenaza. Así es, se cumplió", lamentó.

Por su parte, un grupo de activistas que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad solicitó llevar el caso directamente ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como enviar elementos de seguridad a Chenalhó frente a las amenazas de grupos del crimen organizado.

Pérez Pérez tenía 38 años y dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos, acompañó a familias desplazadas de Santa Martha y Chenalhó, que permanecen refugiadas en Polhó, y denunció presuntos hostigamientos contra ellas.

Desde 2024, Pérez Pérez amplió su labor de acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.

El activista indígena también fungió como mediador en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán y participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Según los últimos reportes, el crimen ocurrió el 28 de octubre, mientras el defensor de derechos humanos se encontraba en su domicilio cuando recibió varias llamadas para que acudiera a un taller mecánico, en la comunidad de Yabteclum.

Al llegar al lugar, fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y abrieron fuego contra él. Los informes apuntan a que el activista recibió siete impactos de bala.

Pérez Pérez era beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde junio de 2023.

Por ello, el Consejo Consultivo de este organismo condenó el homicidio y exigió revisar las medidas que tenía asignadas, además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Artículo 19, han denunciado en reiteradas ocasiones las crecientes agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, donde señalan impunidad en el 96 % de los casos de asesinatos.