Desmiente Migración requerimiento de expresidenta hondureña

La dependencia precisó que la información difundida es totalmente falsa, ya que no se cuenta con registro reciente de internación de la exmandataria

El Instituto Nacional de Migración (INM) desmintió categóricamente las versiones que señalaban una supuesta retención de la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La dependencia precisó que la información difundida en diversos medios es totalmente falsa, ya que no se cuenta con registro reciente de internación de la exmandataria al país ni existe requerimiento alguno por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

¿De qué señalaron a Xiomara Castro?

El reporte inicial, difundido por un medio de comunicación, afirmaba que Castro había sido interceptada en la terminal aérea capitalina tras el presunto rechazo de su pasaporte diplomático, el cual ya no podría ser utilizado, debido a que ya no está en el cargo.

La versión provocó inmediatas dudas sobre el estatus del documento, en medio del debate por las disposiciones adoptadas en Honduras respecto a la validez de los pasaportes oficiales.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/A7p3vcZA3R — INM (@INAMI_mx) September 11, 2026 Su familia desmintió Las reacciones para desmentir lo sucedido no se hicieron esperar. Héctor Manuel Zelaya Castro, hijo de la expresidenta, calificó la nota a través de la red social X como una “noticia totalmente falsa”. La difusión de este rumor ocurrió en un momento particular, mientras el esposo de la expresidenta y también exmandatario hondureño, José Manuel Zelaya Rosales, permanecía en México por razones estrictamente médicas. Zelaya viajó a territorio mexicano para someterse a estudios de seguimiento tras la emergencia de salud que enfrentó días atrás. El propio expresidente aclaró públicamente que su estancia en el país responde de manera exclusiva a su tratamiento médico y no tiene ninguna motivación de carácter político, lo que desvincula completamente su viaje de cualquier versión o incidente migratorio relacionado con la exmandataria.